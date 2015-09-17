Александр Захаров стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу

С 8 по 12 мая в Калининграде состоялись Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе фул контакт с лоу-киком. Известный приморский спортсмен, чемпион мира и Европы из Уссурийска, воспитанник тренера Андрея Подоплелова - Александр Захаров в очередной раз доказал свое лидерство. Чтобы попасть в финал, ему пришлось провести три сложных поединка. В финальной встрече с соперником из Москвы Арсланали Магомедовым Александр одержал уверенную победу, за что был награжден кубком и золотой медалью.





Также в чемпионате четыре бронзовые награды завоевали приморские кикбоксеры - Шамиль Вагабов, Аршад Джафаров, Михаил Ковылин (тренер А. Подоплелов) и Анна Мастеровая (тренер С. Полещук).





Еще четыре «бронзы» выиграли спортсмены из Приморья в первенстве страны. Заслуженные медали вручили Станиславу Петрову (тренер В. Кофанов), Никите Полещуку (тренер С. Полещук), Анне Полуцкой (тренер А. Байнякшин) и Полине Перевозчиковой (тренер А. Порыгин).





Состоявшиеся соревнования являлись основным отбором сильнейших спортсменов. По их итогам будет сформирована сборная страны для выступлений на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото федерации кикбоксинга Приморского края





