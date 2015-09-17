Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Александр Захаров стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу

Александр Захаров стал двукратным чемпионом России по кикбоксингу
С 8 по 12 мая в Калининграде состоялись Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе фул контакт с лоу-киком. Известный приморский спортсмен, чемпион мира и Европы из Уссурийска, воспитанник тренера Андрея Подоплелова - Александр Захаров в очередной раз доказал свое лидерство. Чтобы попасть в финал, ему пришлось провести три сложных поединка. В финальной встрече с соперником из Москвы Арсланали Магомедовым Александр одержал уверенную победу, за что был награжден кубком и золотой медалью.



Также в чемпионате четыре бронзовые награды завоевали приморские кикбоксеры - Шамиль Вагабов, Аршад Джафаров, Михаил Ковылин (тренер А. Подоплелов) и Анна Мастеровая (тренер С. Полещук).



Еще четыре «бронзы» выиграли спортсмены из Приморья в первенстве страны. Заслуженные медали вручили Станиславу Петрову (тренер В. Кофанов), Никите Полещуку (тренер С. Полещук), Анне Полуцкой (тренер А. Байнякшин) и Полине Перевозчиковой (тренер А. Порыгин).



Состоявшиеся соревнования являлись основным отбором сильнейших спортсменов. По их итогам будет сформирована сборная страны для выступлений на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото федерации кикбоксинга Приморского края






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
WRC: Себастьен Ожье против финала сезона в Австралии
17-09-2015, 12:00, Спорт
Себастьен Ожье хочет, чтобы Ралли Великобритания оставался последним в календаре чемпионата мира. Календарь WRC на следующий сезон должен быть опубликован в конце сентября, и многие прочат на место...
Подробнее
«Мостовик-03» завоевал переходящий Кубок Дальнегорска
27-01-2016, 06:56, Спорт
С 23 по 24 января в г.Дальнегорск проходил турнир, посвященный памяти тренеров Шевчик В.И. и Шевчик О.В., среди юношей 2003-2004 г.р. Для севера Приморья это традиционный турнир по мини-футбол, на...
Подробнее
Жан Тодт: Россия интегрировалась в мировой автоспорт
18-03-2014, 19:50, Спорт
Президент FIA Жан Тодт – очень занятой человек. Даже приехав недавно в Москву на Бал чемпионов Российской автомобильной федерации, он пробыл в столице всего несколько часов....
Подробнее
«Луч-Энергия» проиграл «Сибири»
19-03-2015, 12:47, Спорт
Победой хозяев поля завершился в Новосибирске матч 23-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ между "Сибирью" и "Лучом-Энергией". В целом искусственный газон не давал командам...
Подробнее
Гран При Австралии останется в Мельбурне до 2020 года
3-08-2014, 20:04, Спорт
Новый контракт позволит трассе в Альберт-парке принимать национальный Гран При Формулы 1 еще минимум шесть лет...
Подробнее
Гоночная машина G-Drive Racing в Шереметьево поможет попасть на автодром в Сочи!
31-12-2015, 10:57, Спорт
В канун нового года в крупнейшем аэропорту страны пассажиры российских и международных авиалиний увидят гордость отечественного автоспорта - малый автомобиль команды G-Drive Racing - чемпиона мира по...
Подробнее
Доминиканки Кандида Ариас и Эрасмо Морена не помогут
17-04-2014, 10:50, Спорт
Доминиканки Кандида Ариас и Эрасмо Морена из Санкт-Петербурга отправились домой в Доминиканскую Республику, о чем была договоренность между федерацией волейбола этой страны и нашим клубом. Игроки в...
Подробнее
Определился состав участников полуфинала Дальневосточной МЛБЛ
1-06-2015, 02:58, Спорт
В полуфинал Межрегиональной любительской баскетбольной лиги – Дальний Восток вышли четыре команды: владивостокские - «Авиценна» и «КиТ», хабаровские – ТОГУ и «Ерофей». Магаданское «Динамо» выбыло из...
Подробнее
Юные приморские яхтсмены заняли второе командное место на международной регате
10-08-2016, 18:04, Спорт
6-7 августа на территории Токийского детского парусного центра проходила 23-я Международная всеяпонская парусная регата, которая собрала участников из восьми стран: Япония, Корея, Россия, Новая...
Подробнее
Пол Хембри: Скорее бы проверить новые шины в деле
10-03-2015, 00:04, Спорт
Руководитель Pirelli Motorsport Пол Хембри дал свой прогноз на предстоящий Гран При Австралии, где участники Формулы 1 выступят на шинах Soft и Medium. Поскольку трасса в Альберт-Парке частично...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU