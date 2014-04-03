Купе подано - автоновости

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3-04-2014, 18:00, Автоновости Южнокорейский автопроизводитель опредилился со стоимостью второго поколения люксового седана Genesis....
26-03-2014, 22:30, Автоновости В развитие модельной линейки британского премиального автопроизводителя Aston Martin инвестировано 165 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов евро)....
23-02-2017, 05:09, Автоновости Американская новинка впервые будет представлена 7-ого марта на моторшоу в Женеве....
20-08-2016, 08:50, Автоновости Оформить предзаказ на новинку можно уже сейчас, а «живые» автомобили появятся у дилеров только в ноябре....
18-01-2015, 10:52, Автоновости Специалисты АЕБ подвели итоги минувшего года, который получился довольно сложным для российского автомобильного рынка....
5-01-2014, 23:40, Автоновости В основу будущих мультимедийных систем автомобилей марки Audi будет положена операционная система Android. Немецкий автопроизводитель намерен подписать в середине этого месяца соответствующее...
30-08-2015, 06:09, Автоновости Журнал Consumer Reports назвал Tesla Model S «самым быстрым автомобилем»....
3-05-2016, 13:16, Автоновости Новинка будет поставляться в двух типах кузова – купе и родстер....
26-06-2016, 19:50, Автоновости Американские эксперты вычислили истинный уровень локализации автомобилей из США....
5-03-2014, 07:21, Автоновости Тольяттинский автопроизводитель рассказал о модификациях Lada Kalina Sport и представил официальные фотографии спорткара и его более "заряженной" версии....