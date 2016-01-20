Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC на этапе в Венгрии, сдержав атаки подопечного Sebastian Loeb Racing Тома Чилтона, в то время как его главный соперник за титул и напарник по команде Норберт Мичелис сошел на первом круге из-за контакта с Тедом Бйорком.Джон Филиппи стартовал с поула, однако у него возникли проблемы, из-за чего к первому повороту порядок среди лидеров был такой: Монтейру, Чилтон, Бйорк и Мичелис.В пятом повороте венгр предпринял атаку на Бйорка, в результате чего у последнего сломалось рулевое управление, а любимец местной публики получил прокол.Ситуацией воспользовался Нестор Жиролами и вышел на третью позицию впереди Эстебана Геррьери. Робб Хафф тем временем вплотную начал преследовать аргентинца, обошел его на четвертом круге и стал сокращать отрыв от Жиролами.На последних кругах оба гонщика продемонстрировали упорную борьбу, из-за которой Хафф даже получил предупреждение – британец задел во втором повороте автомобиль соперника.Спустя два круга Хафф действовал более решительно и всё-таки сумел в третьем повороте пройти аргентинца, прорвавшись на подиум.Тед Бйорк и Норберт Мичелис решили возобновить гонку, чтобы проверить автомобили после ремонта перед главной гонкой, которую с поула начнет Хафф, а следом за ним – Беннани и Геррьери. Поз. Пилот Команда Время/Отст. 1. Тьягу Монтейру Honda Racing Team JAS 22.28,644 2. Том Чилтон Sebastien Loeb Racing +0,768 3. Роб Хафф All-Inkl.com Munnich Motorsport +2,296 4. Нестор Жиролами Polestar Cyan Racing +4,537 5. Ник Катсбург Polestar Cyan Racing +5,221 6. Эстебан Геррьери Campos Racing +10,308 7. Меди Беннани Sebastien Loeb Racing +10,893 8. Янн Эрлахер RC Motorsport +13,183 9. Том Коронель ROAL Motorsport +21,703 10. Орельен Панис Zengo Motorsport +37,886 11. Рио Мичигами Honda Racing Team JAS +38,532 12. Кевин Глисон RC Motorsport +38,808 13. Даниэль Надь Zengo Motorsport +39,607 14. Джон Филиппи Sebastien Loeb Racing -1 круг Не классифицированы:
Норберт Мичелис Honda Racing Team JAS 7 кругов
Тед Бьорк Polestar Cyan Racing 3 круга Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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