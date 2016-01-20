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Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии

Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC на этапе в Венгрии, сдержав атаки подопечного Sebastian Loeb Racing Тома Чилтона, в то время как его главный соперник за титул и напарник по команде Норберт Мичелис сошел на первом круге из-за контакта с Тедом Бйорком.

Джон Филиппи стартовал с поула, однако у него возникли проблемы, из-за чего к первому повороту порядок среди лидеров был такой: Монтейру, Чилтон, Бйорк и Мичелис.

В пятом повороте венгр предпринял атаку на Бйорка, в результате чего у последнего сломалось рулевое управление, а любимец местной публики получил прокол.

Ситуацией воспользовался Нестор Жиролами и вышел на третью позицию впереди Эстебана Геррьери. Робб Хафф тем временем вплотную начал преследовать аргентинца, обошел его на четвертом круге и стал сокращать отрыв от Жиролами.

На последних кругах оба гонщика продемонстрировали упорную борьбу, из-за которой Хафф даже получил предупреждение – британец задел во втором повороте автомобиль соперника.

Спустя два круга Хафф действовал более решительно и всё-таки сумел в третьем повороте пройти аргентинца, прорвавшись на подиум.

Тед Бйорк и Норберт Мичелис решили возобновить гонку, чтобы проверить автомобили после ремонта перед главной гонкой, которую с поула начнет Хафф, а следом за ним – Беннани и Геррьери.
Поз.
Пилот
Команда
Время/Отст.
1.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Тьягу Монтейру
Honda Racing Team JAS
22.28,644
2.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Том Чилтон
Sebastien Loeb Racing
+0,768
3.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Роб Хафф
All-Inkl.com Munnich Motorsport
+2,296
4.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Нестор Жиролами
Polestar Cyan Racing
+4,537
5.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Ник Катсбург
Polestar Cyan Racing
+5,221
6.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Эстебан Геррьери
Campos Racing
+10,308
7.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Меди Беннани
Sebastien Loeb Racing
+10,893
8.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Янн Эрлахер
RC Motorsport
+13,183
9.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Том Коронель
ROAL Motorsport
+21,703
10.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Орельен Панис
Zengo Motorsport
+37,886
11.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Рио Мичигами
Honda Racing Team JAS
+38,532
12.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Кевин Глисон
RC Motorsport
+38,808
13.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Даниэль Надь
Zengo Motorsport
+39,607
14.
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Джон Филиппи
Sebastien Loeb Racing
-1 круг
Не классифицированы:
 
 
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Норберт Мичелис
Honda Racing Team JAS
7 кругов
 
Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Тед Бьорк
Polestar Cyan Racing
3 круга

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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