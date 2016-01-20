ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC в Венгрии Тьягу Монтейру выиграл гонку открытия WTCC на этапе в Венгрии, сдержав атаки подопечного Sebastian Loeb Racing Тома Чилтона, в то время как его главный соперник за титул и напарник по команде Норберт Мичелис сошел на первом круге из-за контакта с Тедом Бйорком. Джон Филиппи стартовал с поула, однако у него возникли проблемы, из-за чего к первому повороту порядок среди лидеров был такой: Монтейру, Чилтон, Бйорк и Мичелис. В пятом повороте венгр предпринял атаку на Бйорка, в результате чего у последнего сломалось рулевое управление, а любимец местной публики получил прокол. Ситуацией воспользовался Нестор Жиролами и вышел на третью позицию впереди Эстебана Геррьери. Робб Хафф тем временем вплотную начал преследовать аргентинца, обошел его на четвертом круге и стал сокращать отрыв от Жиролами. На последних кругах оба гонщика продемонстрировали упорную борьбу, из-за которой Хафф даже получил предупреждение – британец задел во втором повороте автомобиль соперника. Спустя два круга Хафф действовал более решительно и всё-таки сумел в третьем повороте пройти аргентинца, прорвавшись на подиум. Тед Бйорк и Норберт Мичелис решили возобновить гонку, чтобы проверить автомобили после ремонта перед главной гонкой, которую с поула начнет Хафф, а следом за ним – Беннани и Геррьери.

Поз.

Пилот

Команда

Время/Отст.

1.

Тьягу Монтейру

Honda Racing Team JAS

22.28,644

2.

Том Чилтон

Sebastien Loeb Racing

+0,768

3.

Роб Хафф

All-Inkl.com Munnich Motorsport

+2,296

4.

Нестор Жиролами

Polestar Cyan Racing

+4,537

5.

Ник Катсбург

Polestar Cyan Racing

+5,221

6.

Эстебан Геррьери

Campos Racing

+10,308

7.

Меди Беннани

Sebastien Loeb Racing

+10,893

8.

Янн Эрлахер

RC Motorsport

+13,183

9.

Том Коронель

ROAL Motorsport

+21,703

10.

Орельен Панис

Zengo Motorsport

+37,886

11.

Рио Мичигами

Honda Racing Team JAS

+38,532

12.

Кевин Глисон

RC Motorsport

+38,808

13.

Даниэль Надь

Zengo Motorsport

+39,607

14.

Джон Филиппи

Sebastien Loeb Racing

-1 круг

Не классифицированы:





Норберт Мичелис

Honda Racing Team JAS

7 кругов



Тед Бьорк

Polestar Cyan Racing

3 круга

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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