Приморские гребцы показали результаты на юниорском Первенстве России
С 8 по 12 мая в Краснодаре состоялось Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены квалификации не ниже 1-го спортивного разряда.
Третье место в каноэ-двойке на дистанции 500 м заняла приморская спортсменка Лариса Аракчеева. На этой же дистанции в каноэ-одиночке пятый результат показал гребец из Владивостока Евгений Булков.
Успешными стали эти соревнования для спортсменки, представляющей Приморский край по параллельному зачету – Алии Алмакаевой. Она завоевала две золотые медали в каноэ-двойке на 200 и 500 м, а также выиграла «бронзу» в каноэ-одиночке на 500-метровке. Совсем немного Алие не хватило в каноэ-одиночке на 200-метровой дистанции, чтобы попасть на пьедестал, где она стала четвертой.
Напомним, что несколькими днями ранее в Краснодаре на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ приморские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медали.
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
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