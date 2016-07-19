За правильным медом - автоновости

Башкирская пчела относится к подвиду Apis mellifera mellifera L, отличающемуся зимостойкостью, устойчивостью к болезням и высокой агрессивностью. Неудивительно, что такие пчелы делают на редкость вкусный и полезный мед. Мы попробовали местный деликатес, одновременно испытав Ford Kuga российской сборки

Башкирия славится своим медом, который знатоки ценят за уникальный состав. Этот продукт несет в себе тончайшие ароматы горных и степных трав и силу местных лекарственных растений. Не случайно в подмосковном Звездном городке не одно десятилетие именно башкирский мед используют в предполетной программе космонавтов. И даже в Швейцарии, богатой на разноцветья альпийских лугов, деликатес из Башкирии ставят едва ли не выше местных сортов. Мой напарник по тесту обновленного Ford Kuga в исполнении для российского рынка знает обо всех этих нюансах, и едва мы оказываемся в салоне кроссовера, предлагает уклониться от официального маршрута, чтобы добраться, как он выражается, до «правильного меда».

Почему бы нет? У нас есть возможность опробовать все три новые модификации рестайлинговой модели. Вполне можно протестировать их по дорогам на пасеки.

Начальное плечо маршрута проложено от аэропорта Уфы до базы отдыха в селе Новоабзаково, на границе Челябинской области и Башкортостана. Если принять во внимание многочисленные ответвления от маршрута (в том числе на внедорожные участки, подготовленные организаторами теста), получается около 400 км пути. Стартуем на полноприводном кроссовере елабужской сборки, оснащенном 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost (150 л.с.) и безальтернативным 6-диапазонным «автоматом» («механику» после рестайлинга в России не предлагают). За такой автомобиль сегодня просят 1 619 000 рублей.

Придирчиво осматриваю машину в престижной комплектации Titanium и сразу замечаю отличия от версий для Европы. Если в двух словах, то «наши» Kuga оформлены чуть проще. Поскольку в Елабуге не выпускают нишевые версии ST-Line и Vignale, то мы не увидим кроссоверы с дополнительным аэродинамическим «оперением» и обильной тонировкой внешних элементов. Но, на мой взгляд, так оно и лучше. Внутри, если приглядеться, заметно, что фактура «локализованного» пластика и ткань произведенных в России сидений чуть менее презентабельны, хотя придраться к качеству отделки сложно – собрано добротно. Особенно выигрышно смотрятся клавиша стояночного тормоза (пришла на смену классической «кочерге» «ручника»), экран усовершенствованной мультимедийной системы SYNС (на 8 дюймов) и подрулевые «лепестки», вместо которых до рестайлинга предлагался не совсем удобный тумблер в рукоятке селектора «автомата». Хороши и передние сиденья – с удачным профилем, длинной подушкой и широким диапазоном регулировок.

Характер машины с турбированным 150-сильным мотором оказывается если не бойцовским, то наверняка задиристым: такой кроссовер очень бодро реагирует на «газ», а если задать «коробке» режим Sport, то не ослабляет натиск и в широком диапазоне скоростей. Легкий дефицит тяги начинаешь ощущать, попробовав ускориться разве что со 120 км/ч. Подвеска настроена отлично – машина четко следует курсу, при этом сглаживая неровности самого разного калибра. Энергоемкость на хорошем уровне, но, если очень постараться, пробить ходовую до отбойников на крупных выбоинах у сорвиголов получится. Что же касается настроек рулевого привода, они всегда были сильной стороной Kuga, и рестайлинговый вариант не исключение. На ободе достаточно информации, вот только на высоких скоростях баранка показалась легковатой.

Мы так увлеклись тестированием автомобиля, что чуть не забыли про свой мед. Продегустировать его удалось на завтраке в уютной новоабзаковской гостинице. Что сказать? Хорош! И запах, и вкус, и цвет. Однако, когда решили приобрести пару баночек у местных торговцев, мой многоопытный коллега продукт забраковал. Один, говорит, сахар, подделка. Что ж, поищем в отдаленных районах, где собирают правильный мед «для своих».

Поисковую экспедицию продолжаем уже на машине со 180-сильной версией того же 1,5-литрового турбомотора. Поначалу почти не чувствую прироста производительности. Зато когда выехал на скоростное шоссе, наконец понял, почему за прибавку в 30 л.с. просят дополнительные 180 000 рублей (с учетом более богатой комплектации). На 180-сильном кроссовере удобнее совершать быстрые обгоны, его преимущество – в умении «выстрелить» при ускорении со средних и высоких скоростей. Но, положа руку на сердце, я бы остановил свой выбор на менее мощном исполнении. В том числе потому, что, по моим ощущениям, подвеска здесь имеет более мягкие настройки. Хотя Kuga со 180-сильным турбоагрегатом управляется чуть азартнее. Как видно, инженеры добавили этой версии перчинки, откалибровав ходовую часть и рулевое управление на более спортивный лад.

Как бы то ни было, после многочасовых разъездов мы добираемся до деревушки Белово, что на границе Башкортостана и Верхнеуральского района. Там-то, у местного пасечника деда Николая, мы и находим искомое – гречишный мед, по цвету напоминающий черный янтарь, а по вкусу – терпкое вино и ваниль. Мой коллега почти счастлив, и мы направляемся в следующую точку маршрута, где пересаживаемся на переднеприводный кроссовер Kuga с 2,5-литровым 150-сильным «атмосферником». Этот вариант, разрабатывавшийся изначально с прицелом на американскую аудиторию, предлагается за 1 399 000 рублей – одно из лучших предложений в сегменте.

Знаете что такое медонос? Так называют ароматные и яркие растения, как правило, высеваемые специально для привлечения пчел. Думаю, не ошибусь, предположив, что для поклонников бренда Ford кроссовер с объемистым «атмосферником» станет именно таким медоносом. Автомобиль с 2,5-литровым 150-сильным двигателем не обладает взрывным характером турбированных версий. На старте со светофора вам даже может показаться, что машине чуть-чуть не хватает задора. Однако ускорение со средних скоростей получается одновременно мощным и линейным, если хотите, расслабляюще плавным. Ехать со скоростью потока и быстрее него не составит проблем. Паспортные 9,7 с, отмеренные на разгон до «сотни», тому подтверждение.

Жаль только, что этот вариант машины не предлагается в связке с полным приводом. Ведь туда, где мы без проблем пробирались в Башкирии на полноприводных Kuga, на автомобиле с моноприводом лучше не въезжать. Я понял это сразу, обнаружив в багажнике тестового автомобиля… лопату и трос. Последний, правда, не пригодился, а вот откапываться пришлось – загнали кроссовер для фотосессии в заснеженное поле, а выехать обратно удалось не сразу.

Отсюда вывод: водителям, редко съезжающим на проселок и не желающим переплачивать за турботехнологии, стоит присмотреться к атмосферной версии Kuga. Помимо мощного и комфортного (ровного, неступенчатого) ускорения вы можете рассчитывать на солидный ресурс силового агрегата и приемлемую экономичность. Фактический расход по итогам теста составил порядка 13 л/100 км, примерно на 1,5 л больше, чем у полноприводных кроссоверов c турбированными моторами.

При этом, какой бы Ford Kuga вы ни выбрали, получите расширенный пакет адаптации («ЭРА-ГЛОНАСС», усиленный стартер, дополнительная шумоизоляция, опциональный подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зоны щеток стеклоочистителя и форсунок стеклоомывателя). Машины для нашего рынка можно оснастить также функцией экстренного торможения, адаптивными биксеноновыми фарами, системами контроля рядности и мертвых зон, ассистентом при выезде с парковки и автопарковщиком, умеющим пристроить автомобиль параллельно и перпендикулярно бордюру. А обновленная мультимедийная система стала работать заметно быстрее и теперь лучше понимает голосовые команды. Одним словом, мы нашли свой мед. Чего желаем и покупателям Kuga, адаптированных для России.