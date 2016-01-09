В Honda сомневаются в обновлении двигателя к Гран При Канады
Руководитель проекта Honda F1 Юсуке Хасегава не уверен, что японский производитель успеет подготовить крупное обновление двигателя к Гран При Канады в июне.В стремлении сократить отставание от мотористов Mercedes и Ferrari, которое, по мнению Фернандо Алонсо, превышает 50 л.с., в Сакуре работают над модификацией своего двигателя RA617H Hybrid.Изначально в Honda рассчитывали подготовить большое обновление к этапу в Монреале, но теперь Хасегава выразил сомнения в этом.«Очевидно, что трасса в Канаде очень требовательна к мощности мотора, поэтому если мы сможем подготовить новый двигатель, то привезём его в Монреаль. Но я не уверен, что это получится», – цитирует Хасегаву AUTOSPORT.Перед этапом в Барселоне инженеры Honda внесли изменения в индукционную и топливную систему, что, по словам Хасегавы, практически позволило устранить проблемы с ходовыми характеристиками, которые мешали McLaren в первых четырёх гонках 2017 года.«Компоненты двигателя остались прежними, но индукционная и топливная системы были обновлены, – добавил руководитель Honda F1. – Это довольно приличное обновление, но при нынешнем отставании от лидеров мы не можем слишком этим гордиться».На первой тренировке в пятницу Фернандо Алонсо был вынужден остановиться на трассе из-за проблем с двигателем. Как рассказал Хасегава, причиной стали неполадки в масляной системе, но они не должны повториться в гонке, которую испанец начнёт с высокой седьмой позиции на стартовой решётке.«Данные телеметрии показали, что сначала упало давления масла. Двигатель работал, всё было в порядке, но как только давление масла снизилось, произошла поломка, – объяснил Хасегава. – Мы полагаем, что падение давления масла произошло из-за механических проблем с подачей».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Сегодня, 9 января, стартовал первый этап игр в дворовый хоккей на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева. В этом году в турнире принимают участие 15 команд. Некоторые хоккеисты играют в чемпионате...
Сегодня в Мельбурне руководитель автоспортивного подразделения Honda Юсуке Хасегава признался, что японский производитель ведет переговоры с другими командами на поставку двигателей, однако пока что...
В час ночи 19 августа по московскому времени чартер «Адмирала» совершил посадку в аэропорту Шереметьево (Терминал А). В четверг и пятницу у команды был выходной. С 21 по 24 августа «моряки» проведут...
18 апреля на прилегающей территории «Фетисов Арены» руководство, тренерский штаб, сотрудники и игроки «Адмирала» высадили деревья и заложили «Адмиральскую аллею», в память о первом сезоне хоккейного...
Пилот Yamaha Хорхе Лоренсо успешно начал защиту чемпионского титула-2015, выиграв дебютную гонку кампании-2016 в Катаре. Несмотря на то, что старт Гран При для Лоренсо получился успешным, и он сумел...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!