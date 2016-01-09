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В Honda сомневаются в обновлении двигателя к Гран При Канады

Руководитель проекта Honda F1 Юсуке Хасегава не уверен, что японский производитель успеет подготовить крупное обновление двигателя к Гран При Канады в июне.

В стремлении сократить отставание от мотористов Mercedes и Ferrari, которое, по мнению Фернандо Алонсо, превышает 50 л.с., в Сакуре работают над модификацией своего двигателя RA617H Hybrid.

Изначально в Honda рассчитывали подготовить большое обновление к этапу в Монреале, но теперь Хасегава выразил сомнения в этом.

«Очевидно, что трасса в Канаде очень требовательна к мощности мотора, поэтому если мы сможем подготовить новый двигатель, то привезём его в Монреаль. Но я не уверен, что это получится», – цитирует Хасегаву AUTOSPORT.

Перед этапом в Барселоне инженеры Honda внесли изменения в индукционную и топливную систему, что, по словам Хасегавы, практически позволило устранить проблемы с ходовыми характеристиками, которые мешали McLaren в первых четырёх гонках 2017 года.

«Компоненты двигателя остались прежними, но индукционная и топливная системы были обновлены, – добавил руководитель Honda F1. – Это довольно приличное обновление, но при нынешнем отставании от лидеров мы не можем слишком этим гордиться».

На первой тренировке в пятницу Фернандо Алонсо был вынужден остановиться на трассе из-за проблем с двигателем. Как рассказал Хасегава, причиной стали неполадки в масляной системе, но они не должны повториться в гонке, которую испанец начнёт с высокой седьмой позиции на стартовой решётке.

«Данные телеметрии показали, что сначала упало давления масла. Двигатель работал, всё было в порядке, но как только давление масла снизилось, произошла поломка, – объяснил Хасегава. – Мы полагаем, что падение давления масла произошло из-за механических проблем с подачей».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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