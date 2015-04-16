ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ференц Фица получил 10-секундный штраф и переместился на десятое место Многочисленные расследования после финиша первой гонки TCR в Монце завершились только одним штрафом, который получил Ференц Фица. Молодой венгр был оштрафован на десять секунд за срезку первой шиканы на четвёртом круге, в результате которой пилот Zele Racing отыграл несколько мест. Фица в итоге финишировал пятым, но штраф отбросил его на десятое место.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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