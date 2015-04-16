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Ференц Фица получил 10-секундный штраф и переместился на десятое место

Многочисленные расследования после финиша первой гонки TCR в Монце завершились только одним штрафом, который получил Ференц Фица.

Молодой венгр был оштрафован на десять секунд за срезку первой шиканы на четвёртом круге, в результате которой пилот Zele Racing отыграл несколько мест.

Фица в итоге финишировал пятым, но штраф отбросил его на десятое место.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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