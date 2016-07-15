ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Стоффель Вандорн: Я не знаю, почему машина потеряла скорость Гонщик McLaren Стоффель Вандорн не смог объяснить причины своего невыразительного выступления в квалификации Гран При Испании. Бельгиец занял предпоследнее, 19-е место, в то время как его партнёр по команде Фернандо Алонсо прошёл в третий сегмент и стал седьмым. «Я не знаю, что произошло. На пятничных тренировках я чувствовал себя вполне комфортно и уверенно за рулём, всё складывалось хорошо, – цитирует Вандорна Crash.net. – Я рассчитывал на дальнейший прогресс, но складывается ощущение, что вместо это мы серьёзно потеряли в скорости, и никакого реального объяснения этому нет. Начало сезона получилось трудным, посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Выступление Фернандо доказывает, что при работе над машиной было выбрано правильное направление. Посмотрим, как сложится гонка. Надеюсь, обе наши машины без проблем доедут до финиша. Нет никакого смысла ставить конкретные цели. Мы просто постараемся сделать всё возможное, а там увидим, каким будет результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ «Адмирал» ведет подготовку к новому сезону и меняет игроков. Уже есть защитник, сейчас присматривают лидера атаки. На тренировочном катке «Фетисов Арены» хоккеисты «Адмирала» - не в полном составе.... Подробнее Коллектив сайта AUTOSPORT.com.ru спешит поздравить всех поклонников автоспорта с наступлением 2016 года! Спасибо, что вы были с нами, помогали нам развиваться, критиковали и хвалили, отвечали на наши... Подробнее Право вето Ferrari на изменение регламента Формулы 1 уходит корнями в начало 80-х годов, когда между FOCA и FISA разгорелась война. Дитер Ренкен вспоминает тот период истории и полагает, что подобная... Подробнее В столице Приморья завершились всероссийские соревнования «Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист». В течение пяти дней 60 юных спортсменов 9-15 лет из разных городов Дальневосточного... Подробнее Маршрут третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2016» сокращён из-за продолжающейся непогоды. В воскресенье организаторам пришлось отменить скоростной участок первого дня, дистанция второго этапа была... Подробнее 23 ноября в спорткомплексе «Олимпиец» федерация кикбоксинга Приморского Края совместно с Управлением развития физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока провела краевой... Подробнее Тьерри Нёвиль, вне всяких сомнений, относится к числу быстрейших гонщиков современного чемпионата мира по ралли. Дважды случайно второе место по итогам сезона [2013 и 2016 год] не занимают. Однако... Подробнее Команда «Полюс-2006» успешно выступила на турнире «Прорыв», который прошел в городе Алексин (Тульская область). По итогам соревнований владивостокцы завоевали серебряные медали. В турнире участвовало... Подробнее Технологический центр McLaren за годы своего существования был местом проведения многих фотосессий. Недавно на базе в Уокинге специальный фотосет устроило испанское издание GQ. В рамках съёмки... Подробнее Команда Red Bull Racing, наконец, подтвердила, что в 2016 году будет использовать двигатель Renault под брэндом TAG Heuer. Как сказано в официальном заявлении, новая машина будет называться Red Bull... Подробнее