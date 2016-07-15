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Стоффель Вандорн: Я не знаю, почему машина потеряла скорость

Гонщик McLaren Стоффель Вандорн не смог объяснить причины своего невыразительного выступления в квалификации Гран При Испании.

Бельгиец занял предпоследнее, 19-е место, в то время как его партнёр по команде Фернандо Алонсо прошёл в третий сегмент и стал седьмым.

«Я не знаю, что произошло. На пятничных тренировках я чувствовал себя вполне комфортно и уверенно за рулём, всё складывалось хорошо, – цитирует Вандорна Crash.net. – Я рассчитывал на дальнейший прогресс, но складывается ощущение, что вместо это мы серьёзно потеряли в скорости, и никакого реального объяснения этому нет.

Начало сезона получилось трудным, посмотрим, что мы сможем сделать в гонке. Выступление Фернандо доказывает, что при работе над машиной было выбрано правильное направление. Посмотрим, как сложится гонка.

Надеюсь, обе наши машины без проблем доедут до финиша. Нет никакого смысла ставить конкретные цели. Мы просто постараемся сделать всё возможное, а там увидим, каким будет результат».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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