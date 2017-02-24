Даниил Квят: В квалификации я не управлял машиной, она ехала сама по себе

В ближайший понедельник, 3 ноября, который будет официальным выходным днем, на получившей недавно высшую категорию FIA трассе близ Волоколамска пройдут заезды для любителей скорости, заключительные в...
Паскаль Верляйн утверждает, что в следующем сезоне Manor может стать очень конкурентоспособным коллективом. Более того, Паскаль сказал, что хотел бы продолжить карьеру в британской команде. «Конечно,...
Трибуны в «Фетисов Арене» вновь заполнились. Правда, в этот раз зрители собрались посмотреть не на игру приморского «Адмирала», а на детский хоккейный турнир. Команды боролись за призы партии «Единая...
Скотт Диксон выиграл гонку 15-го и предпоследнего этапа сезона 2016 года серии IndyCar на легендарной дорожной трассе Уоткинс-Глен, куда чемпионат вернулся впервые с 2010 года. Четырёхкратный чемпион...
9 августа во Владивостоке пройдет велоквест - командная игра, в рамках которой участникам нужно будет проехать на велосипеде по заданному маршруту, отгадывая зашифрованные места и выполняя задания на...
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