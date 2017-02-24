ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниил Квят: В квалификации я не управлял машиной, она ехала сама по себе После разочаровывающей квалификации в Барселоне Даниил Квят посетовал, что машина ехала сама по себе, и управлять ей было просто невозможно. Впервые в сезоне-2017 россиянин не смог выйти из первого сегмента и занял последнее, 20-е место. «Сегодня всё пошло не так. Машиной было трудно управлять. С уверенностью могу сказать, что мы полностью вышли из оптимального окна рабочих настроек. Нужно разобраться, почему так произошло, – цитирует Квята AUTOSPORT. – Я терял время в поворотах, что было вообще трудно представить. Что-то было не так, и мы приложим все усилия, чтобы найти причины. Сегодня я не управлял машиной, она ехала сама по себе». Ещё на пятничных тренировках Квят серьёзно уступал в скорости напарнику по команде Карлосу Сайнсу. В заключительной части свободных заездов в субботу утром россиянин снова оказался медленнее, но отметил, что до квалификации всё складывалось лучше, чем накануне. «Утром казалось, что дела пошли на лад, но в квалификации всё вернулось к тому, что было в пятницу, – рассказал Даниил. – Нам нужно проанализировать, почему так произошло, так как не было ни одного момента, когда я мог быть доволен машиной. С самого начала квалификации я понимал, что меня ждёт непростая сессия. Машина работала не так, как мне хотелось, а в таком случае управлять автомобилем невозможно». Что касается настроя на гонку, то в интервью пресс-службе Toro Rosso Квят сказал: «При старте с последнего места мне нечего терять, поэтому остаётся только прорываться. Посмотрим, чего удастся добиться после напряжённой работы сегодня вечером».



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Напарник Квята по команде Карлос Сайнс квалифицировался 12-м и признает, что рассчитывал показать более высокий результат перед домашними трибунами. «Мы все ожидали большего, особенно с учётом того, что в прошлые годы всегда хорошо выступали на этой трассе, – сказал испанец. – Два года назад я квалифицировался здесь пятым, год назад стал восьмым, а сегодня – 12-м. Очевидно, что мы рассчитывали на большее». Во всех тренировочных сессиях Сайнс был в первой десятке, но признаёт, что 12-е место в квалификации стало максимумом. «Когда ты проезжаешь два круга с абсолютно одинаковым временем – 1.23,3 и 1.23,3 – сложно добиться большего, – продолжил Карлос. – Глядя, где находится мой партнёр по команде, понимаешь, что требовать от автомобиля большего было просто невозможно». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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