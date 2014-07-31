Льюис Хэмилтон: Я очень горжусь нашим выступлением в этот уик-энд
Трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свой успех в квалификации Гран При Испании.Британец завоевал свой третий поул в сезоне-2017 и 64-й в карьере, опередив всего на 0,051 секунды лидера чемпионата Себастьяна Феттеля.«Команда проделала потрясающую работу. Я очень горжусь, что мы вернулись на вершину и так хорошо проводим этот уик-энд, – цитирует Хэмилтона Sky Sports F1. – Мой первый быстрый круг в третьем сегменте получился хорошим, а второй – так себе. Такая поддержка болельщиков на трибунах всегда придаёт дополнительные силы».Текстовую трансляцию квалификации Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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