ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Я очень горжусь нашим выступлением в этот уик-энд Трёхкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свой успех в квалификации Гран При Испании. Британец завоевал свой третий поул в сезоне-2017 и 64-й в карьере, опередив всего на 0,051 секунды лидера чемпионата Себастьяна Феттеля. «Команда проделала потрясающую работу. Я очень горжусь, что мы вернулись на вершину и так хорошо проводим этот уик-энд, – цитирует Хэмилтона Sky Sports F1. – Мой первый быстрый круг в третьем сегменте получился хорошим, а второй – так себе. Такая поддержка болельщиков на трибунах всегда придаёт дополнительные силы». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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