ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Джек Аиткен начал сезон GP3 с победы в квалификации в Барселоне. Британец, перешедший в ART из Arden, показал лучшее время за две минуты до конца сессии, опередив своего напарника Джорджа Рассела, который в итоге был оттеснен на четвертое место еще одним представителем ART Ниреи Фукузуми и новичком Trident Дорианом Бокколаччи. Француз Бокколаччи, возглавлявший два последних предсезонных теста в Барселоне и Валенсии, в начале сессии стал задавать темп, опередив Фукузуми, Аиткена и Рассела. Чемпион Евроформулы Open Леонардо Пульчини занял пятое место в своем дебюте, опередив Арджуна Майни, в то время как Джулиано Алези начнет свой второй сезон с седьмой позиции. Замкнули топ-10 Алессио Лоранди, чемпион итальянской Ф4 Маркос Зиберт, а также четвертый гонщик ART Антуан Хьюберт. 11-м приехал воспитанник Red Bull Нико Кари. Лучший представитель DAMS Сантино Ферруччи оказался только 14-м, тогда как его напарники Татьяна Кальдерон и Бруно Баптиста расположились в конце таблицы времен.

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Джек Аиткен

ART Grand Prix

1.34,187



2.

Ниреи Фукузуми

ART Grand Prix

1.34,358

+0,171

3.

Дориан Бокколаччи

Trident

1.34,380

+0,193

4.

Джордж Рассел

ART Grand Prix

1.34,468

+0,281

5.

Леонардо Пульчини

Arden International

1.34,602

+0,415

6.

Арджун Майни

Jenzer Motorsport

1.34,685

+0,498

7.

Джулиано Алези

Trident

1.34,708

+0,521

8.

Алессио Лоранди

Jenzer Motorsport

1.34,720

+0,533

9.

Маркос Сиберт

Campos Racing

1.34,788

+0,601

10.

Антуан Хьюберт

ART Grand Prix

1.34,866

+0,679

11.

Нико Кари

Arden International

1.34,964

+0,777

12.

Рауль Хайман

Campos Racing

1.35,031

+0,844

13.

Стейн Шотхорст

Arden International

1.35,041

+0,854

14.

Сантино Ферруччи

DAMS

1.35,070

+0,883

15.

Жюльен Фальчеро

Campos Racing

1.35,088

+0,901

16.

Райан Тветер

Trident

1.35,224

+1,037

17.

Кевин Йорг

Trident

1.35,423

+1,236

18.

Татьяна Кальдерон

DAMS

1.35,613

+1,426

19.

Бруно Баптиста

DAMS

1.35,851

+1,664

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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