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Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне

Джек Аиткен начал сезон GP3 с победы в квалификации в Барселоне.

Британец, перешедший в ART из Arden, показал лучшее время за две минуты до конца сессии, опередив своего напарника Джорджа Рассела, который в итоге был оттеснен на четвертое место еще одним представителем ART Ниреи Фукузуми и новичком Trident Дорианом Бокколаччи.

Француз Бокколаччи, возглавлявший два последних предсезонных теста в Барселоне и Валенсии, в начале сессии стал задавать темп, опередив Фукузуми, Аиткена и Рассела.

Чемпион Евроформулы Open Леонардо Пульчини занял пятое место в своем дебюте, опередив Арджуна Майни, в то время как Джулиано Алези начнет свой второй сезон с седьмой позиции.

Замкнули топ-10 Алессио Лоранди, чемпион итальянской Ф4 Маркос Зиберт, а также четвертый гонщик ART Антуан Хьюберт. 11-м приехал воспитанник Red Bull Нико Кари.

Лучший представитель DAMS Сантино Ферруччи оказался только 14-м, тогда как его напарники Татьяна Кальдерон и Бруно Баптиста расположились в конце таблицы времен.
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Джек Аиткен
ART Grand Prix
1.34,187
 
2.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Ниреи Фукузуми
ART Grand Prix
1.34,358
+0,171
3.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Дориан Бокколаччи
Trident
1.34,380
+0,193
4.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Джордж Рассел
ART Grand Prix
1.34,468
+0,281
5.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Леонардо Пульчини
Arden International
1.34,602
+0,415
6.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Арджун Майни
Jenzer Motorsport
1.34,685
+0,498
7.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Джулиано Алези
Trident
1.34,708
+0,521
8.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Алессио Лоранди
Jenzer Motorsport
1.34,720
+0,533
9.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Маркос Сиберт
Campos Racing
1.34,788
+0,601
10.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Антуан Хьюберт
ART Grand Prix
1.34,866
+0,679
11.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Нико Кари
Arden International
1.34,964
+0,777
12.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Рауль Хайман
Campos Racing
1.35,031
+0,844
13.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Стейн Шотхорст
Arden International
1.35,041
+0,854
14.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Сантино Ферруччи
DAMS
1.35,070
+0,883
15.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Жюльен Фальчеро
Campos Racing
1.35,088
+0,901
16.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Райан Тветер
Trident
1.35,224
+1,037
17.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Кевин Йорг
Trident
1.35,423
+1,236
18.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Татьяна Кальдерон
DAMS
1.35,613
+1,426
19.
Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне Бруно Баптиста
DAMS
1.35,851
+1,664

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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