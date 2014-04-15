Джек Аиткен завоевал поул в первой квалификации GP3 в сезоне
Джек Аиткен начал сезон GP3 с победы в квалификации в Барселоне.Британец, перешедший в ART из Arden, показал лучшее время за две минуты до конца сессии, опередив своего напарника Джорджа Рассела, который в итоге был оттеснен на четвертое место еще одним представителем ART Ниреи Фукузуми и новичком Trident Дорианом Бокколаччи.Француз Бокколаччи, возглавлявший два последних предсезонных теста в Барселоне и Валенсии, в начале сессии стал задавать темп, опередив Фукузуми, Аиткена и Рассела.Чемпион Евроформулы Open Леонардо Пульчини занял пятое место в своем дебюте, опередив Арджуна Майни, в то время как Джулиано Алези начнет свой второй сезон с седьмой позиции.Замкнули топ-10 Алессио Лоранди, чемпион итальянской Ф4 Маркос Зиберт, а также четвертый гонщик ART Антуан Хьюберт. 11-м приехал воспитанник Red Bull Нико Кари.Лучший представитель DAMS Сантино Ферруччи оказался только 14-м, тогда как его напарники Татьяна Кальдерон и Бруно Баптиста расположились в конце таблицы времен. Поз. Пилот Команда Время Отст. 1. Джек Аиткен ART Grand Prix 1.34,187
2. Ниреи Фукузуми ART Grand Prix 1.34,358 +0,171 3. Дориан Бокколаччи Trident 1.34,380 +0,193 4. Джордж Рассел ART Grand Prix 1.34,468 +0,281 5. Леонардо Пульчини Arden International 1.34,602 +0,415 6. Арджун Майни Jenzer Motorsport 1.34,685 +0,498 7. Джулиано Алези Trident 1.34,708 +0,521 8. Алессио Лоранди Jenzer Motorsport 1.34,720 +0,533 9. Маркос Сиберт Campos Racing 1.34,788 +0,601 10. Антуан Хьюберт ART Grand Prix 1.34,866 +0,679 11. Нико Кари Arden International 1.34,964 +0,777 12. Рауль Хайман Campos Racing 1.35,031 +0,844 13. Стейн Шотхорст Arden International 1.35,041 +0,854 14. Сантино Ферруччи DAMS 1.35,070 +0,883 15. Жюльен Фальчеро Campos Racing 1.35,088 +0,901 16. Райан Тветер Trident 1.35,224 +1,037 17. Кевин Йорг Trident 1.35,423 +1,236 18. Татьяна Кальдерон DAMS 1.35,613 +1,426 19. Бруно Баптиста DAMS 1.35,851 +1,664 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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