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Зак Браун: Мы должны предоставить Алонсо автомобиль, способный побеждать

Исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что McLaren-Honda сможет предоставить Фернандо Алонсо конкурентоспособную машину в следующем сезоне, после того как испанец заявил о намерении начать переговоры с другими командами в середине этого года.

«Я посмотрел пресс-конференцию и могу сказать, что понимаю его позицию, – заявил Браун. – Он двукратный чемпион мира, который хочет выиграть как минимум третий титул за рулем конкурентоспособного автомобиля. По его словам, он хотел бы остаться в McLaren, здесь отличная атмосфера, нам осталось только дать ему конкурентоспособный автомобиль».

Он подождет до окончания летнего перерыва, об этом мы, по крайней мере, договорились, – продолжил Браун. – Сейчас нам нужно сосредоточиться и попробовать сделать всё, чтобы доказать нашу способность побеждать в следующем году к тому моменту, как он будет принимать решение».

После того, как в первой тренировке Фернандо снова был вынужден сойти из-за проблем с двигателем, он решил сыграть в теннис, на что Браун отшутился: «Ну, его сессия подошла к концу, вряд ли бы он узнал что-то новое, если бы просто смотрел на других. К тому же он хотел потратить энергию, так что в этом нет ничего страшного.

Нельзя сказать, что с надежностью стало хуже, потому что хорошо и не было. Есть чувства грусти и разочарования, но не стоит горевать – всё поправимо».

Keeping the body active ?

Публикация от Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) Май 12 2017 в 2:26 PDT

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
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