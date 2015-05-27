Зак Браун: Мы должны предоставить Алонсо автомобиль, способный побеждать
Исполнительный директор McLaren Зак Браун заявил, что McLaren-Honda сможет предоставить Фернандо Алонсо конкурентоспособную машину в следующем сезоне, после того как испанец заявил о намерении начать переговоры с другими командами в середине этого года.«Я посмотрел пресс-конференцию и могу сказать, что понимаю его позицию, – заявил Браун. – Он двукратный чемпион мира, который хочет выиграть как минимум третий титул за рулем конкурентоспособного автомобиля. По его словам, он хотел бы остаться в McLaren, здесь отличная атмосфера, нам осталось только дать ему конкурентоспособный автомобиль».Он подождет до окончания летнего перерыва, об этом мы, по крайней мере, договорились, – продолжил Браун. – Сейчас нам нужно сосредоточиться и попробовать сделать всё, чтобы доказать нашу способность побеждать в следующем году к тому моменту, как он будет принимать решение».После того, как в первой тренировке Фернандо снова был вынужден сойти из-за проблем с двигателем, он решил сыграть в теннис, на что Браун отшутился: «Ну, его сессия подошла к концу, вряд ли бы он узнал что-то новое, если бы просто смотрел на других. К тому же он хотел потратить энергию, так что в этом нет ничего страшного.Нельзя сказать, что с надежностью стало хуже, потому что хорошо и не было. Есть чувства грусти и разочарования, но не стоит горевать – всё поправимо». Keeping the body active ?Публикация от Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) Май 12 2017 в 2:26 PDT Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!