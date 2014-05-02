Следите за руками - автоновости

На что рассчитывают автопроизводители, прогнозируя скорое восстановление российского автомобильного рынка? На нас с вами рассчитывают! На наш «авось» и наше безрассудство….

Отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость! Примерно по это принципу сегодня принято комментировать состояние отечественного автомобильного рынка. Эксперты считаю исчезающе малые проценты роста и в каждом отклонении «в плюс», даже на грани статистической погрешности, склонны видеть многообещающую тенденцию. А почему бы и нет? Все знают, что наши мысли и желания порой материализуются. И если очень долго твердить слово «халва», то на языке, действительно, может стать немного слаще. Примерно, на 2,6%, по отношению к тому, как было в первом квартале прошлого года. Помните?

Впрочем, не важно, как оно было. Важнее, как будет. В начале года эксперты сошлись во мнении, что в течение 2017 года российский автомобильный рынок вырастет примерно на 4% и в итоге на нем удастся реализовать без малого полтора миллиона новых машин. Российские представительства крупнейших мировых автопроизводителей уже который месяц повторяют эту цифру как мантру и лезут из кожи вон, чтобы дотянутся до заветного рубежа. Мол, все получится, если каждый на своем месте сделает все, от него зависящее. Может и получится, но не факт. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что от самих автопроизводителей, руководства автомобильных брендов, дилеров и дистрибьюторов… мало что зависит! Ну, хорошо, не мало, а не так уж и много. Главное действующее лицо процесса восстановления российского автомобильного рынка – это покупатель. Тот самый, который должен прийти в автосалон и купить автомобиль. А с покупателем – беда. То ли где-то тротуар перекопали, и он никак до салона дойти не может, то ли кошелек в кармане за что-то зацепился и никак не достается…

Даже не знаю, что именно лично вам помешало приобрести в первом квартале этого года новый автомобиль. У каждого своя история. Но в подавляющем большинстве случаев она упирается в банальное «денег нет». Не на что купить! Можно сколько угодно рассказывать нам про уникальные технические характеристики новой модели и о ее тотальном превосходстве над старой – денег нет, и нет ни покупок, ни, соответственно, продаж. На языке экономистов это называется отсутствием платежеспособного спроса. И те, кто хоть немного разбираются в основополагающих принципах торговли, понимают, что в подобных условиях никакие маркетинговые уловки не работают. Практически никакие, но есть одно исключение: тому, у кого нет денег, все же можно что-то продать. Но только в кредит! В долг, если по-простому.

Именно так сейчас все и происходит. Если верить статистике, то 45% новых автомобилей в нашей стране продаются в кредит. То есть в долг. То есть, если мама в детстве вас учила, что брать что-то в долг некрасиво, при помощи «современных финансовых инструментов». И здесь, как только от понятия «долг» мы незаметно переходим к понятию «финансовый инструмент» начинается большой маркетинг. Наперсточники позавидуют!

Важнее всего убедить потенциального клиента в том, что выплачивать проценты по кредиту ему будет совсем не сложно. Позвольте пример: если вы выберете себе популярную малолитражку стоимостью около 700 – 750 тысяч рублей (наиболее ходовой сегодня автомобиль на рынке) и внесете в кассу 20% его стоимости (пусть будет 150 000 рублей), то еще ровно три года вам придется ежемесячно выплачивать примерно по 20 000 (все цифры округлены для простоты восприятия). Дороговато? Для многих россиян – непосильно. Подписываться на такие условия желающих куда меньше, чем хотелось бы дилерам.

Но ведь ежемесячную выплату можно уменьшить! Для этого достаточно просто воспользоваться «специально разработанным финансовым инструментом». Следите, как говорится, за руками. Инструмент может называться как угодно: хоть «гарантией обратного выкупа», хоть «фиксированной остаточной стоимостью», хоть «кредитом с остаточным платежом» или еще как-то. Суть от этого не меняется. На любом дилерском сайте вам наглядно продемонстрируют, что ежемесячно вы станете выплачивать не 20 000 руб., как в первом случае, а всего лишь 10 000. Вдвое меньше – повод призадуматься! Выгода, вроде бы, налицо. Но достигается она исключительно за счет того, что вам просто не показывают часть ваших долговых обязательств. Да, вы действительно будете три года выплачивать по 10 000 рублей вместо 20 000, но по завершению этого периода вам придется ежемоментно покрыть всю накопившуюся разницу. Сможете? Нет?

«Не проблема! - обещают ушлые продавцы, - Мы заранее договорились с банком и по окончании срока кредита он выкупит ваш автомобиль!» Это правда. Выкупит. И даже по заранее определенной стоимости. Но только, если вы регулярно проходили все плановые ТО у дилера, не попадали в серьезные аварии и общий пробег за это время не превысил определенного значения. Если хоть одно из этих условий не соблюдается – деньги в кассу, пожалуйста. Нет? Оформляйте очередной кредит!

Но не будем о грустном. Допустим, все в порядке, тогда ваш автомобиль переходит банку, кредит автоматически гасится, и вы… просто остаетесь ни с чем. Старой машины у вас больше нет, денег на первоначальный взнос, чтобы взять в кредит новую, тоже. Если, конечно, относя ежемесячно по 10 000 руб. в банк, вы еще не откладывали еще что-то в кубышку. Хотя бы, тысяч по пять. Тогда, отрезая от семейного бюджета по 15 000 руб., через три года в снова окажетесь в первоначальных условиях. Без машины, но с некоторой суммой денег. В противном случае, впоследствии вам придется рассчитывать только на более дорогой кредит без первоначального взноса.

Согласитесь, выкраивая не по 15 000, а по 20 000 руб. в месяц (разница велика, но не запредельна), после завершения договора с банком вы бы остались не с пустыми руками, а с весьма еще приличным трехлетним автомобилем. На котором вполне можно было бы еще ездить! Надеюсь, что теперь «современные финансовые инструменты» больше не кажутся вам такими выгодными? Для вас выгодными? Впрочем, три года – срок большой. Рискните, этим вы внесете свой посильный вклад в долгожданное восстановление российского автомобильного рынка! Машину вы получите уже сейчас, а там видно будет. Как гласит восточная мудрость: либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. А если нет?