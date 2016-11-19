Volkswagen засекретил доклад о «Дизельгейте» - автоновости

Александр Волков, Президент Удмуртии, в своем недавнем выступлении заявил, что Ижевский автозавод сегодня «прочно становится на ноги». Через четыре года объемы производства автомобилей на предприятии...
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