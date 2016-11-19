Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Volkswagen засекретил доклад о «Дизельгейте» - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:58      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Peugeot планирует привезти новый «408-ой» в Россию - автоновости
19-11-2016, 17:08, Автоновости
Французский седан появится на российском рынке в следующем году....
Подробнее
На ИжАвто намерены существенно превзойти производственные показатели времен СССР
30-12-2013, 18:20, Автоновости
Александр Волков, Президент Удмуртии, в своем недавнем выступлении заявил, что Ижевский автозавод сегодня «прочно становится на ноги». Через четыре года объемы производства автомобилей на предприятии...
Подробнее
Зима вне закона - автоновости
28-10-2016, 00:56, Автоновости
Этой зимой за использование летних шин никто никого штрафовать не будет. Но это вовсе не повод сэкономить на сезонных покрышках и очередном визите в шиномонтаж!....
Подробнее
Ход слоном - автоновости
3-05-2016, 13:13, Автоновости
На шинном рынке России недавно появился очередной игрок – группа компаний Giti Tire, уже хорошо известная во многих других странах. Мы протестировали одну из ее новейших разработок, летнюю шину GT...
Подробнее
Спрос на автомобили Nissan в Европе растет из года в год - автоновости
21-07-2015, 00:58, Автоновости
По итогам первого полугодия европейское подразделение японской компании Nissan Motor реализовало рекордное количество своих автомобилей в странах Старого света....
Подробнее
В Санкт-Петербурге выпускается 20,5% всех российских автомобилей - автоновости
8-02-2014, 17:27, Автоновости
Доля петербургских автомобильных заводов в общем объеме производства автомобилей в России в прошлом году выросла до 20,5%....
Подробнее
Hyundai назвал российские цены своего бестселлера - автоновости
26-02-2017, 09:02, Автоновости
Начальная стоимость нового поколения Solaris составит от 599 000 рублей....
Подробнее
На российский рынок выходит новый недорогой китайский автомобиль - автоновости
26-05-2015, 14:46, Автоновости
Китайский автопроизводитель Brilliance объявил о начале продаж на российском рынке своей новой модели....
Подробнее
Реакция японского правительства на фальсификации Mitsubishi Motors будет жесткой - автоновости
3-05-2016, 13:25, Автоновости
С японским автопроизводителем не будут «церемониться»....
Подробнее
Audi TT RS будет оснащено 400-сильным двигателем - автоновости
20-04-2015, 03:06, Автоновости
«Заряженная» модификация Audi TT RS получит двигатель мощностью 400 л.с....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU