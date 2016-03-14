Маурицио Арривабене: В этом году Ferrari больше подмечает у соперников, чем раньше
Босс Ferrari Маурицио Арривабене заявил, что в этом году Скудерия чаще берет на заметку идеи соперников, чем в прошлых сезонах.«В 2016 году мы усвоили урок: нужно следить за тем, что делают соперники, – заявил Арривабене. – Визуально впечатлила Mercedes, так что вчера мы внимательно за ними наблюдали. Но и Red Bull Racing мы решили не обходить вниманием.Есть две школы: одна – Mercedes – интересная и креативная, а вторая – Red Bull, где не всегда всё очевидно, но очень эффективно.Наша задача – принять всё во внимание, чтобы сразиться с соперниками и продолжить развитие автомобиля. Одна из мантр этого года звучит так: мы всё просматриваем, и если находим интересное, исследуем. Однако мы продолжаем следовать нашей собственной программе».В пятничных тренировках в Испании Ferrari проигрывала Mercedes минимум полсекунды, однако Арривабене не считает, что Mercedes смогла оторваться от Ferrari благодаря обновлениям: «Мне это же говорили в пятницу в Австралии, и сегодня мой ответ ничуть не изменился – браво, Mercedes, но мы не собираемся менять запланированную программу: потихоньку начать в пятницу, а прибавить к субботе и воскресенью. Мы настроены решительно.Как я уже говорил, чемпионы мира изо всех сил будут защищать свой титул. Они сильнее и являются для нас ориентиром, но мы обязательно попробуем им помешать».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Доорнбос утверждает, что Кевин Магнуссен – самый талантливый из пилотов Renault. Одной из проблем французской заводской команды является Джолион Палмер, как утверждает...
Команда Renault объявила о подписании контракта с BP и Castrol, которые с 2017 года будут поставлять французской конюшне топливо и масла. В прошлом сезоне конюшня из Энстоуна, как и Red Bull Racing,...
3 апреля отмечает 70-летний юбилей заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Владимир Александрович Шувалов. Департамент физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли...
В новом сезоне FIA WEC команда G-Drive Racing будет выступать на машине Oreca 05 и c новым техническим партнёром, которым станет команда Jota, выигравшая год назад гонку "6 часов Спа", и только из-за...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!