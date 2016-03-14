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Маурицио Арривабене: В этом году Ferrari больше подмечает у соперников, чем раньше

Босс Ferrari Маурицио Арривабене заявил, что в этом году Скудерия чаще берет на заметку идеи соперников, чем в прошлых сезонах.

«В 2016 году мы усвоили урок: нужно следить за тем, что делают соперники, – заявил Арривабене. – Визуально впечатлила Mercedes, так что вчера мы внимательно за ними наблюдали. Но и Red Bull Racing мы решили не обходить вниманием.

Есть две школы: одна – Mercedes – интересная и креативная, а вторая – Red Bull, где не всегда всё очевидно, но очень эффективно.

Наша задача – принять всё во внимание, чтобы сразиться с соперниками и продолжить развитие автомобиля. Одна из мантр этого года звучит так: мы всё просматриваем, и если находим интересное, исследуем. Однако мы продолжаем следовать нашей собственной программе».

В пятничных тренировках в Испании Ferrari проигрывала Mercedes минимум полсекунды, однако Арривабене не считает, что Mercedes смогла оторваться от Ferrari благодаря обновлениям: «Мне это же говорили в пятницу в Австралии, и сегодня мой ответ ничуть не изменился – браво, Mercedes, но мы не собираемся менять запланированную программу: потихоньку начать в пятницу, а прибавить к субботе и воскресенью. Мы настроены решительно.

Как я уже говорил, чемпионы мира изо всех сил будут защищать свой титул. Они сильнее и являются для нас ориентиром, но мы обязательно попробуем им помешать».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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