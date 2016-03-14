ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маурицио Арривабене: В этом году Ferrari больше подмечает у соперников, чем раньше Босс Ferrari Маурицио Арривабене заявил, что в этом году Скудерия чаще берет на заметку идеи соперников, чем в прошлых сезонах. «В 2016 году мы усвоили урок: нужно следить за тем, что делают соперники, – заявил Арривабене. – Визуально впечатлила Mercedes, так что вчера мы внимательно за ними наблюдали. Но и Red Bull Racing мы решили не обходить вниманием. Есть две школы: одна – Mercedes – интересная и креативная, а вторая – Red Bull, где не всегда всё очевидно, но очень эффективно. Наша задача – принять всё во внимание, чтобы сразиться с соперниками и продолжить развитие автомобиля. Одна из мантр этого года звучит так: мы всё просматриваем, и если находим интересное, исследуем. Однако мы продолжаем следовать нашей собственной программе». В пятничных тренировках в Испании Ferrari проигрывала Mercedes минимум полсекунды, однако Арривабене не считает, что Mercedes смогла оторваться от Ferrari благодаря обновлениям: «Мне это же говорили в пятницу в Австралии, и сегодня мой ответ ничуть не изменился – браво, Mercedes, но мы не собираемся менять запланированную программу: потихоньку начать в пятницу, а прибавить к субботе и воскресенью. Мы настроены решительно. Как я уже говорил, чемпионы мира изо всех сил будут защищать свой титул. Они сильнее и являются для нас ориентиром, но мы обязательно попробуем им помешать». Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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