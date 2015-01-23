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Sauber: Пока что наши новинки работают

На Гран При Испании Sauber привезла новые аэродинамические детали, в том числе новое заднее крыло.

«Это был позитивный день, – признался Маркус Эрикссон. – Сегодня мы опробовали некоторые новые детали, которые сработали должным образом.

Кроме того, мы протестировали различные настройки, которые должны помочь сделать автомобиль более конкурентоспособным. Серии кругов на Medium и Hard получились трудными, однако на Soft во второй тренировке мы смогли добиться прогресса, главное – не останавливаться».

Паскаль Верляйн добавил: «Типичная пятница, за которую мы смогли собрать ценные данные, особенно о работе наших новинок. Сейчас трудно делать прогнозы, поскольку у нас возникли некоторые проблемы с автомобилем, с которыми нужно разобраться. Надеюсь, нам удастся это сделать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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