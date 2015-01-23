ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Sauber: Пока что наши новинки работают На Гран При Испании Sauber привезла новые аэродинамические детали, в том числе новое заднее крыло. «Это был позитивный день, – признался Маркус Эрикссон. – Сегодня мы опробовали некоторые новые детали, которые сработали должным образом. Кроме того, мы протестировали различные настройки, которые должны помочь сделать автомобиль более конкурентоспособным. Серии кругов на Medium и Hard получились трудными, однако на Soft во второй тренировке мы смогли добиться прогресса, главное – не останавливаться». Паскаль Верляйн добавил: «Типичная пятница, за которую мы смогли собрать ценные данные, особенно о работе наших новинок. Сейчас трудно делать прогнозы, поскольку у нас возникли некоторые проблемы с автомобилем, с которыми нужно разобраться. Надеюсь, нам удастся это сделать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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