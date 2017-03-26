Опубликовано первое фото Skoda Karoq - автоновости

Росстандарт сегодня информирует о добровольном отзыве более 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta, проданные с 3 сентября 2015 года. В официальном обращении сообщается, что причиной этого стало...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!