ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо завершил первую тренировку Гран При Испании при выезде из боксов Надежды McLaren-Honda на прогресс растаяли одновременно с началом первой пятничной тренировки Гран При Испании, когда Фернандо Алонсо остановился на круге выезда из боксов, передает AUTOSPORT. Испанец, не сумевший выйти на старт в Сочи две недели назад, проехал всего три поворота, после чего задние колеса MCL32 заблокировались, автомобиль развернуло, а в задней части днища полилась техническая жидкость. Силовой агрегат, установленный на машине Алонсо, также использовался на этапах в Австралии, Китае и Бахрейне, поэтому двукратный чемпион мира не получит штраф за замену. Однако, в зависимости от повреждений, может потребоваться четвёртая и последняя разрешенная замена двигателя внутреннего сгорания и генератора MGU-H. Напомним, что две недели назад на Гран При России второй гонщик McLaren Стоффель Вандорн уже получил штраф за превышение количества элементов силовой установки на сезон. Текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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