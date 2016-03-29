Фернандо Алонсо завершил первую тренировку Гран При Испании при выезде из боксов
Надежды McLaren-Honda на прогресс растаяли одновременно с началом первой пятничной тренировки Гран При Испании, когда Фернандо Алонсо остановился на круге выезда из боксов, передает AUTOSPORT.Испанец, не сумевший выйти на старт в Сочи две недели назад, проехал всего три поворота, после чего задние колеса MCL32 заблокировались, автомобиль развернуло, а в задней части днища полилась техническая жидкость.Силовой агрегат, установленный на машине Алонсо, также использовался на этапах в Австралии, Китае и Бахрейне, поэтому двукратный чемпион мира не получит штраф за замену. Однако, в зависимости от повреждений, может потребоваться четвёртая и последняя разрешенная замена двигателя внутреннего сгорания и генератора MGU-H.Напомним, что две недели назад на Гран При России второй гонщик McLaren Стоффель Вандорн уже получил штраф за превышение количества элементов силовой установки на сезон.Текстовую трансляцию первой тренировки Гран При Испании с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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