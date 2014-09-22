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Citroen получила дополнительные 10 кг балласта на этап в Венгрии

Издание Touring Car Times сообщает, что машины Citroen C-Elysee получат дополнительные 10 кг балласта на этапе WTCC на Хунгароринге.

Изначально автомобили Citroen должны были получить 50 кг балласта, однако он будет увеличен до 60 кг. Предположительно балласт будет увеличен по причине ошибки в расчетах усредненного показателя быстрейших кругов пилотов Citroen.

Ожидается, что WTCC подтвердит изменение в балласте для гонщиков на C-Elysee в ближайшее время.

Остальные весовые балласты на этап в Венгрии остались неизменными.
Весовой балласт на этап WTCC в Венгрии

Volvo S60 – 1,180 кг: +80 кг
Honda Civic – 1,180 кг: +80 кг
Citroen C-Elysee – 1,160 кг: +60 кг
Chevrolet RML Cruze – 1,100 кг: +0 кг
Lada Vesta – 1,100 кг: +0 кгХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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