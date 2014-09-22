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83 заявки поступило в администрацию Владивостока на участие в гребле на лодках «Дракон»

83 заявки поступило в администрацию Владивостока на участие в гребле на лодках «Дракон»
В администрации Владивостока завершился прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон». Завтра, 11 мая, в 19 часов во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43, малый зал) пройдет жеребьевка команд.

«В управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока поступило 83 заявки от молодежных общественных объединений, общественных организаций, власти, бизнеса и СМИ города. После жеребьёвки у нас получится более 40 смешанных команд, которые смогут приступить к полноценным тренировкам», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.



Напомним, в соревнованиях принимают участие организации любой формы собственности. В этом году всем участникам необходимо пройти минимум 4 тренировки, чтобы быть допущенными к гребле. Соревнования по гребле на «Драконах» пройдут в субботу, 24 июня, на территории Спортивной гавани в рамках городского праздника, посвященного Дню молодежи.



Контактные лица от организаторов: Алина Куйдина (тел. 242-92-82) и Елена Долматова (тел. 89024835608, 269-56-08).



Пресс-служба администрации г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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