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Правительство продлило программу льготного автокредитования - автоновости
2-10-2015, 23:56, Автоновости В следующем году японские беспилотные такси начнут проходить тестирование на дорогах общего пользования....
8-07-2014, 04:02, Автоновости Японский автопроизводитель Toyota и немецкий концерн BMW заключили соглашение о совместной работе над новым поколением купе GT86....
30-04-2014, 05:40, Автоновости Первый седан японского бренда для России будет называться так, как было запланировано изначально, несмотря на неоднозначную реакцию россиян....
6-10-2015, 18:07, Автоновости Японский автопроизводитель Nissan разработал концепт автомобиля для тех, кому сам по себе автомобиль не так важен, как социальные сети и виртуальный мичарпфвр....
11-01-2014, 01:40, Автоновости Первые сведения о моторном масле покупатель получает из этикетки на канистре. Информации довольно много, но специалисты рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на следующие данные. Тип масла....
2-12-2016, 20:56, Автоновости Новый завод китайского автопроизводителя откроется в технопарке «Узловая» в 2018 года....
4-03-2017, 16:40, Автоновости Mercedes-Benz показал первые фотографии своего нового кабриолета E-класса....
26-12-2013, 16:00, Автоновости В начале февраля следующего года компания Citroen представит широкой публике серийный вариант кроссовера Cactus, концептуальную модель которого французы показали в сентябре на мотор-шоу во...
5-06-2015, 19:56, Автоновости Концерн Valentur Cars, объединяющий несколько испанских автомобилестроительных компаний, обещает выпустить новый электрокар класса люкс....
9-11-2016, 08:42, Автоновости В следующем году китайская компания начнет сертификацию своих электромобилей для российского рынка....