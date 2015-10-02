Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Правительство продлило программу льготного автокредитования - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:53      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Тестирование беспилотных такси в Японии начнется в 2016 году - автоновости
2-10-2015, 23:56, Автоновости
В следующем году японские беспилотные такси начнут проходить тестирование на дорогах общего пользования....
Подробнее
BMW займет место компании Subaru в работе над купе Toyota GT86 нового поколения - автоновости
8-07-2014, 04:02, Автоновости
Японский автопроизводитель Toyota и немецкий концерн BMW заключили соглашение о совместной работе над новым поколением купе GT86....
Подробнее
Datsun не будет менять название on-DO
30-04-2014, 05:40, Автоновости
Первый седан японского бренда для России будет называться так, как было запланировано изначально, несмотря на неоднозначную реакцию россиян....
Подробнее
Nissan Teatro for Dayz – автомобиль для «подключенной» к Сети молодежи - автоновости
6-10-2015, 18:07, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan разработал концепт автомобиля для тех, кому сам по себе автомобиль не так важен, как социальные сети и виртуальный мичарпфвр....
Подробнее
О чем может рассказать этикетка моторного масла?
11-01-2014, 01:40, Автоновости
Первые сведения о моторном масле покупатель получает из этикетки на канистре. Информации довольно много, но специалисты рекомендуют обращать внимание, прежде всего, на следующие данные. Тип масла....
Подробнее
Great Wall откроет собственный завод в России - автоновости
2-12-2016, 20:56, Автоновости
Новый завод китайского автопроизводителя откроется в технопарке «Узловая» в 2018 года....
Подробнее
Новый кабриолет Mercedes-Benz E - автоновости
4-03-2017, 16:40, Автоновости
Mercedes-Benz показал первые фотографии своего нового кабриолета E-класса....
Подробнее
В феврале состоится дебют товарной версии кроссовера Citroen Cactus
26-12-2013, 16:00, Автоновости
В начале февраля следующего года компания Citroen представит широкой публике серийный вариант кроссовера Cactus, концептуальную модель которого французы показали в сентябре на мотор-шоу во...
Подробнее
В Испании ведется разработка роскошного электромобиля - автоновости
5-06-2015, 19:56, Автоновости
Концерн Valentur Cars, объединяющий несколько испанских автомобилестроительных компаний, обещает выпустить новый электрокар класса люкс....
Подробнее
Lifan планирует привезти в Россию свои электрокары - автоновости
9-11-2016, 08:42, Автоновости
В следующем году китайская компания начнет сертификацию своих электромобилей для российского рынка....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU