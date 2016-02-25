Себастьян Сааведра выступит в Инди 500 за AFS Juncos Racing
Себастьян Сааведра выступит в 101-й гонке 500 миль Индианаполиса в составе команды Juncos Racing, где он станет напарником Спенсера Пигота, который был объявлен гонщиком команды Juncos в Инди 500 днём ранее.Сааведра будет пилотировать машину №17, которая будет выставлена совместными усилиями Гари Петерсона из AFS Racing и Рикардо Джункоса.На счету Сааведры 62 старта в ИндиКаре, из них пять в Инди 500, где его лучшим результатом является 15-е место, добытое в 2014 году.«Я очень рад объявить о том, что Себастьян Сааведра будет пилотировать машину №17 команды AFS/Juncos Racing в 101-й в истории гонке 500 миль Индианаполиса, – сказал Рикардо Джункос. – Опыт Себастьяна в овальных гонках IndyCar и в частности в Инди 500 станет важным активом для команды в наш дебютный год на трассе Indianapolis Motor Speedway.Я хочу поблагодарить владельца AFS Гари Петерсона, вместе с которым мы выставим машину для Себастьяна, за то, что такое партнёрство стало возможным. У Гари уже большой опыт на старой кирпичнице, и это нам поможет».Себастьян Сааведра выступит в IndyCar в гонке Инди 500 впервые с 2015 года. В этом году он выступает в американском чемпионате Global Rallycross и объединённом американском чемпионате спорткаров IMSA.«Я очень взволнован тем, что получил такую возможность, – сказал Сааведра. – Нам потребовалось некоторые время, чтобы урегулировать все детали, и теперь мы все испытываем невероятные ощущения.Я очень рад, что у меня хорошие отношения с AFS уже на протяжении девяти лет, и в частности с Гари Петерсоном. Приятно вернуться на трассу [в Индианаполисе] после пропущенного года. Я очень горжусь тем, что это произойдёт, и с нетерпением жду этого.Хочу поблагодарить Рикардо Джункоса и всю команду Juncos Racing. Когда в январе я приехал на новую базу Juncos Racing и увидел, как там работают люди, и какое у них оборудование, – это придало мне большую уверенность. У меня правильный настрой, и я намерен добиться успеха вместе с AFS и Juncos Racing».«Я очень горжусь тем, что уже девять лет поддерживаю Себастьяна, – сказал Гари Петерсон. – Он был ещё очень молод, когда мы начали наше сотрудничество, и мы напряжённо работали над тем, чтобы сегодня он оказался здесь. Я с нетерпением жду начала совместной работы с Рикардо Джункосом. Это первая гонка его команды в Инди, и я надеюсь, что ему поможет мой опыт».Теперь на гонку Инди 500 официально поданы 32 заявки. И, судя по всему, вскоре будут собраны все 33 – со дня на день должна подтвердиться заявка ветерана IndyCar Бадди Лазье.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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