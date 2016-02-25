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Приморские боксеры выиграли два «золота» и две «бронзы» на Всероссийских турнирах

Приморские боксеры выиграли два «золота» и две «бронзы» на Всероссийских турнирах
В г. Конаково (Тверская область) завершился Всероссийский турнир по боксу класса Б «Виктория» среди девушек, юниорок и женщин. В соревнованиях принимало участие 166 спортсменок.

Успешным стало выступление на турнире для победительницы Первенств мира и Европы, студентки Приморского государственного училища Олимпийского резерва Елены Литвиновой (тренер Шипунов В.В.). Два боя в весовой категории до 69 кг Елена выиграла досрочно. В финале ей противостояла член сборной России Юлия Коптева (Челябинск). Литвинова трижды отправила соперницу в нокдаун, завершив поединок во втором раунде приморская спортсменка завоевала золотую медаль.

Еще одна представительница Приморья из Спасска-Дальнего - Анастасия Калекова, выступающая в весе до 52 кг (тренер Дыба С.С.), заняла по итогам соревнований третье место.

Отличились на всероссийских соревнованиях и мужчины. В Магадане на 47-ом Всероссийском турнире класса А памяти В. Попенченко среди мужчин 18 лет и старше приморские боксеры также попали на пьедестал почета.

В весовой категории до 75 кг золотую медаль выиграл студент Приморского государственного училища Олимпийского резерва Савелий Садома (тренер Черес А.А.). Савелий провел четыре боя, в двух одержав победы нокаутами и еще в двух став победителем по очкам. По результатам турнира Савелий Садома выполнил норматив мастера спорта.

Бронзовую награду в весовой категории до 91 кг в копилку Приморья принес воспитанник тренера Свинкина А.М. - Владислав Вдовенко (Владивосток).

Ближайшие краевые соревнования по боксу пройдут во Владивостоке с 1 по 4 июня. В спорткомплексе «Олимпиец» состоится 15-й турнир памяти известного приморского тренера, заслуженного работника физической культуры России И.Д. Петрука, в котором примут участие начинающие боксеры со всего Приморского края в возрасте 10-12 лет.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото из личных архивов участников соревнований

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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