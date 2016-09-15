ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Mercedes нашла причину моих проблем в Сочи Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, что в Сочи ему не удалось продемонстрировать весь свой потенциал по причине множества небольших проблем, из-за которых шины Pirelli на его W08 работали не лучшим образом. В гонке Льюис стал лишь четвертым, в то время как его напарник по команде Валттери Боттас одержал свою дебютную победу в Ф1. «Причиной такого неудачного выступления стало большое количество небольших трудностей, которые скопились в одну комплексную проблему. Я не могу выделить что-то одно, – цитирует AUTOSPORT.com Хэмилтона. – Это сбило нас с верного пути. Все дело в проблеме с шинами. Оптимальное температурное окно в работе шин довольно узкое и на протяжении всего уик-энда в Сочи мне не удавалось его найти». Льюис надеется, что в Барселоне он выступит лучше. «Мы сумели разобраться в ситуации в преддверии этого уик-энда, – продолжил британец. – Мы провели анализ и сделали правильные выводы, ведь одна из наших машин выиграла ту гонку, а на второй возникло множество проблем. Команда лучше подготовлена к Барселоне, но я не могу на 100% утверждать, что мы выступим успешнее. Я надеюсь на это. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно лучше настроить автомобиль в пятничных тренировках».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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