"Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью с "Химками"

Ничейным оказался дебют Александра Ушахина на посту и.о. главного тренера "Луча-Энергии". В гостевом матче 36-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ желто-синие сумели поделить очки с подмосковными "Химками" - 2:2, забив второй мяч в уже добавленное арбитром время.
На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана Гордиенко вывел гостей вперед - 1:0, однако в первой же ответной атаке Илья Кузьмичёв забил ответный гол и восстановил равновесие в матче - 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете - 2:1, но одержать "запланированную" победу всё-таки не сумели: в уже компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота химчан (за игру рукой), и Алексей Ребко "с точки" не промахнулся - 2:2. Заметим, что "тигры" с 66-ой минуты играли в большинстве (за две желтые карточки, полученные в течение двух минут, был удалён защитник хозяев Алексей Шумских.
Ничья в Химках позволила "Лучу-Энергии" вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице, однако теперь от "зоны вылета" нас отделяют всего 2 очка..
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