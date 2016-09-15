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"Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью с "Химками"

"Луч-Энергия" на выезде сыграл вничью с "Химками"
Ничейным оказался дебют Александра Ушахина на посту и.о. главного тренера "Луча-Энергии". В гостевом матче 36-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ желто-синие сумели поделить очки с подмосковными "Химками" - 2:2, забив второй мяч в уже добавленное арбитром время.



На 9-ой минуте встречи точный удар Руслана Гордиенко вывел гостей вперед - 1:0, однако в первой же ответной атаке Илья Кузьмичёв забил ответный гол и восстановил равновесие в матче - 1:1. В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете - 2:1, но одержать "запланированную" победу всё-таки не сумели: в уже компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота химчан (за игру рукой), и Алексей Ребко "с точки" не промахнулся - 2:2. Заметим, что "тигры" с 66-ой минуты играли в большинстве (за две желтые карточки, полученные в течение двух минут, был удалён защитник хозяев Алексей Шумских.



Ничья в Химках позволила "Лучу-Энергии" вновь подняться на 12-ое место в турнирной таблице, однако теперь от "зоны вылета" нас отделяют всего 2 очка..



Следующую игру "Луч-Энергия" проведет 14 мая на своем поле против своего прямого конкурента в борьбе за выживание новосибирской "Сибири". Начало матча в 18 часов.



"Химки" - "Луч-Энергия" - 2:2 (1:1)



Голы: Гордиенко, 9 - 0:1. Кузьмичёв, 10 - 1:1. Чернышов, 48 - 2:1. Ребко (пенальти), 90+ - 2:2.



"Химки": Исупов, Ярковой (Малания, 21), Лапин, Шумских, Чернышов, Гащенков, Мостовой (Фадеев, 88), Тюнин, Казаев, Нильсен (Кокоев, 71)., Кузьмичёв (Петрусев, 55).



"Луч-Энергия": Гаврилов, Попов, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Машнев, Пономаренко, Ребко, Килин, Столбовой (Носов, 35; Кашкавал, 80), Гордиенко.



Предупреждения: Шумских, 64; Исупов, 89; Гащенков, 90 - Пискунов, 44; Попов, 83.



Удаления: Шумских, 66 (2 ЖК) - нет



Главный судья: Василий Казарцев(Санкт-Петербург).



10.05.2017. 36 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017.



Химки. Стадион "Родина". 307 зрителей.



Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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