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Pininfarina разработает платформу для Iran Khodro - автоновости
23-02-2014, 20:22, Автоновости Появившиеся несколько недель назад и растиражированные СМИ слухи о разработке Volkswagen спортивного гибридомобиля на базе "народного" автомобиля Golf оказались достоверными....
11-11-2016, 09:03, Автоновости По итогам трех кварталов итальянцы реализовали в России 36 автомобилей....
10-02-2015, 13:49, Автоновости Японский автомобилестроительный концерн Toyota планирует существенно увеличить объем производства бюджетной модели Toyota Etios....
5-03-2017, 04:41, Автоновости Нижегородский «Соболь» заслуженно стал символом работоспособности и доступности. А его полноприводная версия в исполнении микроавтобус продолжает оставаться сверхпопулярной как среди представителей...
26-05-2016, 19:43, Автоновости Рестайлинг электрокара состоится до конца этого года....
12-11-2013, 03:20, Автоновости В руководстве японской компании Mitsubishi поделились своими планами на период 2014—2016 год. Среди наиболее значимых проектов – усовершенствование гибридных и электрических технологий, обновление...
17-01-2016, 04:47, Автоновости Автодор рассматривает возможность перенять правила немецких автобанов....
28-03-2017, 04:55, Автоновости Сегодня на портале Росстандарта появилась информация о согласовании добровольной отзывной кампании и началом сервисной акции, под которую подпало 6586 автомобилей JEEP Grand Cherokee....
29-09-2016, 13:09, Автоновости Японские журналисты узнали некоторые подробности о будущем японском компактвэне....
17-01-2014, 08:20, Автоновости Как показывает практика, для того чтобы получить по-настоящему качественный автозвук, недостаточно советов друзей, знакомых, знаний, полученных в Интернете, и даже рекомендаций продавца. Для...