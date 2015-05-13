ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ SMP Racing в Ле-Мане представят Виктор Шайтар, Михаил Алёшин и Сергей Сироткин Программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила состав экипажа на легендарную гонку "24 часа Ле-Мана". Команду будут представлять исключительно российские пилоты: Виктор Шайтар, Михаил Алёшин и Сергей Сироткин. Российская тройка будет выступать в суточном марафоне в классе LMP2 на спортпрототипе Dallara под номером 27. Ещё одним российским пилотом программы SMP Racing в гонке "24 часа Ле-Мана" будет Виталий Петров, который проводит полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе Manor. Вместе с Виталием в экипаж под номером 25 входят швейцарский пилот Симон Труммер и мексиканец Роберто Гонсалес. «Выступать в Ле-Мане российским экипажем стало для нас уже доброй традицией, – отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. – И хотя мы сосредоточились на постройке спортпрототипа LMP1 для сезона-2018 FIA WEC, мы не можем не принять участия в самой престижной гонке планеты. В прошлом году, впервые в более чем 90-летней истории этой гонки, на подиум поднялся полностью российский экипаж команды SMP Racing. И в этот раз, я уверен, ребята также будут стараться и сделают всё возможное для победы. Кроме того, 27-й экипаж поедет этот марафон на автомобиле Dallara, с которой мы вместе строим новый спортпрототип для будущего сезона. Это позволит нам собрать много нужной технической информации для дальнейшей совместной работы». Суточная гонка "24 часа Ле-Мана" стартует 17 июня в 16:00 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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