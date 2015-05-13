Мастерский турнир на призы ректора ДВФУ соберет сильнейших борцов

XVIII Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет 13-14 мая в кампусе на о. Русском. Престижные соревнования соберут 250 спортсменов в трех видах борьбы - вольной, греко-римской и женской. Участники разыграют 21 комплект наград, а победитель в каждой категории будет удостоен звания мастера спорта России.





Организаторами турнира выступают Школа искусства, культуры и спорта (ШИКС) ДВФУ и Приморская федерация спортивной борьбы при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и «Карелин-Фонда».





Как сообщили в Центре спортивной подготовки ШИКС, по сравнению с прошлым годом количество участников турнира возросло на треть - в борьбу за медали готовятся вступить спортсмены из 14 регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов. ДВФУ будут представлять около 50 борцов - студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники школ вуза.

Согласно положению, к участию в турнире допускаются спортсмены не моложе 2000 года рождения с уровнем подготовки не ниже кандидата в мастера спорта. Борцы вольного стиля будут состязаться в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125 кг. Женская борьба пройдет в весовых категориях 48, 53, 58, 63 и 75 кг. В греко-римской борьбе разыграют призы в весовых категориях 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 и 130 кг. Главный арбитр - судья международной категории, заслуженный тренер России Виктор Райков.





Отметим, что ежегодный турнир в ДВФУ включен во всероссийский календарь Министерства спорта России и позволяет борцам получить звания мастеров спорта. Наряду с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями также будут вручаться призы в специальных номинациях: «Лучшему студенту-спортсмену», «За лучшую технику» и «За профессионализм в судействе».





Соревнования пройдут в корпусе S кампуса ДВФУ 13 и 14 мая, начало в 10:00. Торжественная церемония открытия состоится 13 мая в 13:00, награды победителям вручат 14 мая по окончанию финальных встреч. Вход свободный.





Впервые турнир на призы ректора Дальневосточного университета состоялся в 1998 году, и уже в 2000 году соревнования официально были включены во всероссийский календарь. Высокие результаты в родных стенах традиционно демонстрируют борцы ДВФУ - в прошлом году они завоевали 13 наград: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых. Мастерами спорта стали Ольга Миронова, Павел Гавриш и Кежик Бегзи.





Пресс-служба ДВФУ