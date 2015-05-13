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Мастерский турнир на призы ректора ДВФУ соберет сильнейших борцов

Мастерский турнир на призы ректора ДВФУ соберет сильнейших борцов
XVIII Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет 13-14 мая в кампусе на о. Русском. Престижные соревнования соберут 250 спортсменов в трех видах борьбы - вольной, греко-римской и женской. Участники разыграют 21 комплект наград, а победитель в каждой категории будет удостоен звания мастера спорта России.



Организаторами турнира выступают Школа искусства, культуры и спорта (ШИКС) ДВФУ и Приморская федерация спортивной борьбы при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта и «Карелин-Фонда».



Как сообщили в Центре спортивной подготовки ШИКС, по сравнению с прошлым годом количество участников турнира возросло на треть - в борьбу за медали готовятся вступить спортсмены из 14 регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Южного федеральных округов. ДВФУ будут представлять около 50 борцов - студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники школ вуза.


Согласно положению, к участию в турнире допускаются спортсмены не моложе 2000 года рождения с уровнем подготовки не ниже кандидата в мастера спорта. Борцы вольного стиля будут состязаться в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125 кг. Женская борьба пройдет в весовых категориях 48, 53, 58, 63 и 75 кг. В греко-римской борьбе разыграют призы в весовых категориях 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 и 130 кг. Главный арбитр - судья международной категории, заслуженный тренер России Виктор Райков.



Отметим, что ежегодный турнир в ДВФУ включен во всероссийский календарь Министерства спорта России и позволяет борцам получить звания мастеров спорта. Наряду с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями также будут вручаться призы в специальных номинациях: «Лучшему студенту-спортсмену», «За лучшую технику» и «За профессионализм в судействе».



Соревнования пройдут в корпусе S кампуса ДВФУ 13 и 14 мая, начало в 10:00. Торжественная церемония открытия состоится 13 мая в 13:00, награды победителям вручат 14 мая по окончанию финальных встреч. Вход свободный.



Впервые турнир на призы ректора Дальневосточного университета состоялся в 1998 году, и уже в 2000 году соревнования официально были включены во всероссийский календарь. Высокие результаты в родных стенах традиционно демонстрируют борцы ДВФУ - в прошлом году они завоевали 13 наград: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых. Мастерами спорта стали Ольга Миронова, Павел Гавриш и Кежик Бегзи.



Пресс-служба ДВФУ

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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