ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Расписание всех сессий гоночного уик-энда 12-14 мая Предстоящие выходные обещают быть предельно насыщенными для автоспортивных болельщиков. Невероятно, но в три ближайших дня фактически на каждый час – с утра до вечера – запланирована как минимум одна из сессий на той или иной трассе, в той или иной категории. Так что скучать будет просто некогда… Центральным событием гоночного уик-энда, безусловно, станет пятый этап сезона Формулы 1. «Королевские гонки» возвращаются на автодром Барселона-Каталония, где два с половиной месяца назад прошли зимние тесты. Темп, как мы помним, тогда задавала команда Ferrari. В первых четырёх гонках Скудерия подтвердила, что великолепная скорость машины SF70-H была полностью реальной. Сохранит ли Ferrari это преимущество при возвращении на трассу в пригороде Барселоны, или же Mercedes продемонстрирует прогресс?



В конце концов обе команды, как и многие другие, привезут большие обновления. А может быть, удивит Red Bull Racing, которая представит фактически новую машину? Ведь были даже слухи о смене названия с RB13 на RB14. Узнаем очень скоро. Даже пятничные тренировки могут ответить на некоторые из этих вопросов. Первая сессия стартует в 11:00 по мск, вторая – в 15:00. Финальная тренировка запланирована на субботу – начало в 12:00. Квалификация начнётся в 15:00 по московскому времени, а старт гонки – ровно через сутки. Кстати, ещё один очень интересный и немаловажный вопрос. Будет ли 11-й разный победитель на Гран При Испании или кто-то – как Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Кими Райкконен – прервёт эту великолепную серию, которая длится уже с 2006 года. В качестве главной гонки поддержки Гран При Испании пройдёт второй этап Формулы 2, ранее известной как GP2. Продолжит ли дебютант Шарль Леклер свою уверенную победную поступь, с которой монегаск начал сезон в Бахрейне? Удержит ли Russian Time первую строчку в командном зачёте? И чем удивит бывший гонщик Формулы 1 Роберто Мери, приглашённый в Campos на место Стефано Колетти?



В пятницу пройдут тренировка и квалификация – начало в 13:00 и 16:55 соответственно. Главная гонка стартует в субботу в 16:40, спринт пройдёт в воскресенье в 11:35. Там же, в Барселоне, в предстоящие выходные стартует восьмой в истории сезон GP3. Увы, в этом году в данной молодёжной серии впервые за много лет не будет ни одного россиянина – Матевос Исаакян и Константин Терещенко предпочли сосредоточиться на Формуле V8 3.5. Первая гонка GP3 в Барселоне пройдёт в субботу – старт в 18:15 по мск, вторая состоится в воскресенье утром в 10:35. Также довольно много гонок в ближайший уик-энд будет в Монце. В рамках второго этапа европейской серии Ле-Ман [ELMS] – «4 часа Монцы» – пройдут заезды Формулы 3.5 V8 и международной серии TCR. Причём для TCR это будет второй этап за неделю после Спа. Первые шесть гонок турингового первенства, которое продолжает набирать популярность среди болельщиков и самих участников, выиграли шесть разных гонщиков из пяти разных команд. Продолжится ли эта феноменальная серия в Монце? Узнаем в субботу, когда в 15:30 стартует первая гонка. Вторая гонка пройдёт в воскресенье – начало в 11:50. Гоночный календарь AUTOSPORT.com.ru Чемпионат мира по Турингу в эти выходные отправляется в Венгрию на трассу Хунгароринг, где пройдёт третий этап сезона-2017. Вопреки всем опасениям, первые четыре гонки прошли довольно боевито. Пусть в общем зачёте четыре первые строчки делят между собой представители заводских коллективов Honda и Volvo, но всё-таки частники сумели отметиться двумя победами в гонках открытия, так что счёт составляет 2:2. В чью сторону склонится чаша весов после этапа в Венгрии? Старт гонки открытия в воскресенье в 13:35, главная гонка начнётся в 14:45. В Монако за две недели до «жемчужины» в календаре Ф1 пройдёт этап Формулы E. Электрическая гоночная серия возвращается на узкие улочки карликового княжества впервые с 2015 года. Победу тогда одержал ныне действующий чемпион Себастьен Буэми, и можно не сомневаться, что после своего провального 14-го места на предыдущем этапе в Мексике швейцарец, выигравший три первые гонки сезона-2016/2017, сделает всё, чтобы вернуться на вершину.



Как и в 2015-м, гонка пройдет по укороченной до 1,765 км версии трассы в Монте-Карло. Но если тогда участникам предстояло проехать 47 кругов, то в этом году дистанция была увеличена до 51 круга. Весь этап пройдёт в течение одного дня – в субботу. Начало квалификации в 13:00 по мск, старт гонки – 17:00. Ну и, наконец, за океаном в эти выходные состоится Гран При Индианаполиса, своеобразное превью к 500-мильной гонке на овале, которая состоится 28 мая. Фернандо Алонсо, естественно, на дорожной трассе не поедет. Зато впервые в сезоне-2017 мы увидим в строю Хуана-Пабло Монтойю, который сядет за руль пятой машины Penske. Конечно, также болеем за Михаила Алёшина. Стоит отметить, что гонка состоится в субботу, а не в воскресенье, хотя и пройдёт днём. Старт в 21:25 по московскому времени. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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