В Уссурийске прошел турнир по настольному теннису «Дети войны»
7 мая в спорткомплексе УАПК состоялся открытый турнир Уссурийского городского округа по настольному теннису «Дети войны», посвященный памяти А.С. Коваленко.
Этот турнир впервые был проведен руководителем клуба «Старая крепость» Анатолием Серафимовичем Коваленко 6 мая 2006 года среди детей Великой Отечественной войны.
Вот уже в одиннадцатый раз в этом году собрались участники, родившиеся в суровые военные годы. Они приехали со всех уголков края – из Владивостока, Лесозаводска, Уссурийска, Фокино, п. Новошахтинский.
Ветераны спорта почтили минутой молчания память участников турниров, ушедших из жизни - Тамары Феодосьевны Крапивницкой и Анатолия Серафимовича Коваленко.
Соревнования прошли в праздничной и дружеской атмосфере. Несмотря на возраст участников, борьба за медали выдалась упорная. Ни кому из теннисистов не удалось избежать поражений. По итогам состязаний определились победители и призеры. Первое место завоевал ветеран из Новошахтинска Сергей Ким, второе занял Геннадий Ляхович из Лесозаводска, на третьем - уссуриец Борис Крапивницкий.
Среди женщин первенствовала Лидия Шахматова из Фокино, второй стала Нина Скударнова, на третьем и четвертом местах уссурийские теннисистки Лилия Епифанова и Анастасия Терентьева.
Победителям и призерам вручили медали, памятные сувениры и ценные призы от организаторов и спонсоров турнира. Все участники получили памятные подарки.
Спортсмены поблагодарили организаторов за теплый прием и отличное проведение соревнований.
Уссурийский спортивный клуб настольного тенниса выражает благодарность за помощь в организации соревнований:
Пригородову П.М. – начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа;
Литвиновой Н. С. – директору КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»;
Горешиной А.И. - директору компании «ОРОН» г. Уссурийска;
Кулагину О.М.- ИП "Водолей".
Открытый турнир Уссурийского городского округа по настольному теннису «Дети войны», посвященный памяти А.С. Коваленко
Результаты соревнований:
Мужчины
1932-1945 г.р.
Ким Сергей п. Новошахтинск
Ляхович Геннадий г. Лесозаводск
Крапивницкий Борис г. Уссурийск
Женщины
Шахматова Лидия г. Фокино
Скударнова Нина г. Уссурийск
Епифанова Лилия г. Уссурийск
Парный разряд
Ким Сергей п. Новошахтинский - Савинкин Николай г. Уссурийск
Крапивницкий Борис г. Уссурийск - Ляхович Геннадий г. Лесозаводск
Соломенный Валерий - Улицкий Владимир - г. Уссурийск
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