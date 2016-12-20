ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Большой янки - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 17:01 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Немецкая «двухдверка» обзаведется «ночной» модификацией к январю.... Подробнее топ-модификацией Audi R8 ингольштадтцы собираются нас удивить. Может быть, RS? Или Sport? Ничего подобного! Самый «горячий» дорожный вариант своего спорткара немцы нарекли Audi R8 GT.... Подробнее Заменить водительское удостоверение можно будет не только в ГИБДД.... Подробнее Совсем недавно в ходе презентации в Тайланде Suzuki представила концептуальную модель ситикара A:Wind. Серийная версия этого автомобиля, которая получит название Celerio, заменит в модельной линейке... Подробнее Американский автопроизводитель Ford опубликовал в Сети первое официальное изображение концепта, который станет прообразом нового бюджетного автомобиля для развивающихся рынков.... Подробнее На дорогах Германии автомобильные папарацци смогли сфотографировать предсерийный прототип гибридной модификации кроссовера BMW X5. Его концептуальную версию (на фото) баварский автопроизводитель... Подробнее Один из самых популярных ситикаров мирового рынка – хэтчбек Mazda2 третьего поколения – до конца текущего года уступит место на конвейере своему преемнику.... Подробнее Руководство Volkswagen приняло решение о прекращении производства «горячей» версии своего хэтчбека Scirocco. Одной из основных причин такого решения немцы называют свертывание выпуска 256-сильного... Подробнее Первые южнокорейские седаны отправятся из Калининграда в шоу-румы российских дилеров 1 декабря этого года.... Подробнее Японский автопроизводитель подготовил для CES 2017 концептуальный NeuV с искусственным интеллектом.... Подробнее