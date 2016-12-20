Большой янки - автоновости

Совсем недавно в ходе презентации в Тайланде Suzuki представила концептуальную модель ситикара A:Wind. Серийная версия этого автомобиля, которая получит название Celerio, заменит в модельной линейке...
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