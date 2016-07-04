ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Мик Шумахер: Пока мне нечего сказать о шансах на попадание в Формулу 1 Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер признал, что не торопится в Формулу 1. В сезоне-2017 Мик выступает в европейском первенстве Ф3 за команду Prema Powerteam. Именно из этой серии в «Королевские гонки» пришли Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл, но Шумахер-младший пока не строит никаких планов. «Я только дебютировал в Формуле 3 и завершил свой второй гоночный уик-энд, – заявил 18-летний немец в интервью ARD. – Нужно двигаться вперёд постепенно. Пока не могу сказать ничего конкретного». Мик добавил, что уже сейчас чувствует себя уверенно в европейском первенстве Ф3, несмотря на пятое место в личном зачёте после двух этапов. «У меня нет серьёзных проблем, – продолжил Шумахер-младший. – Машина очень быстра – думаю, почти как в DTM. Это очень весело». Бывший руководитель Mercedes Motorsport Норберт Хауг высоко оценил прогресс Мика и считает, что он способен многого добиться. «Он очень, очень уравновешен и хорошо выступает, поэтому у меня хорошее предчувствие, – сказал Хауг. – Мик достигает предела, но не переходит его. От него можно многого ожидать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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