Мик Шумахер: Пока мне нечего сказать о шансах на попадание в Формулу 1
Сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер признал, что не торопится в Формулу 1.В сезоне-2017 Мик выступает в европейском первенстве Ф3 за команду Prema Powerteam. Именно из этой серии в «Королевские гонки» пришли Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл, но Шумахер-младший пока не строит никаких планов.«Я только дебютировал в Формуле 3 и завершил свой второй гоночный уик-энд, – заявил 18-летний немец в интервью ARD. – Нужно двигаться вперёд постепенно. Пока не могу сказать ничего конкретного».Мик добавил, что уже сейчас чувствует себя уверенно в европейском первенстве Ф3, несмотря на пятое место в личном зачёте после двух этапов.«У меня нет серьёзных проблем, – продолжил Шумахер-младший. – Машина очень быстра – думаю, почти как в DTM. Это очень весело».Бывший руководитель Mercedes Motorsport Норберт Хауг высоко оценил прогресс Мика и считает, что он способен многого добиться.«Он очень, очень уравновешен и хорошо выступает, поэтому у меня хорошее предчувствие, – сказал Хауг. – Мик достигает предела, но не переходит его. От него можно многого ожидать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Несмотря на дефицит пребывания на трассе в Шанхае в пятницу, пилот Haas Ромен Грожан с оптимизмом смотрит на остаток уик-энда в Китае. Вторая тренировка Гран При Китая не состоялась «Утром мы сумели...
Запланированная покупка коммерческих прав Ф1 корпорацией Liberty Media может быть расследована Британскими управлением по защите конкуренции (CMA). В сентябре Liberty Media дала согласие на то, чтобы...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!