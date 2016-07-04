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Кросс-кантрийный сезон маунтинбайка открывается во Владивостоке 14 мая

Кросс-кантрийный сезон маунтинбайка открывается во Владивостоке 14 мая
В воскресенье, 14 мая, на о. Русском пройдет первая гонка сезона «Новик-2017» в формате часового олимпийского кросс-кантри (МТВ ХСО). Стартовая и финишная зона расположена на территории спортивного клуба острова Русский - традиционном месте проведения старта-финиша зимней велогонки «Тур де Папенберг».



Организаторы подготовили технически не сложный маршрут, протяженность одного круга 4 км, стартовый и финишный участки в точности повторяют среднюю часть трека веломарафона ХСМ «Проба сил-2017», который стартует в этом же месте, через неделю, 21 мая 2017 г. Участие в часовой гонке ХСО будет хорошей и полезной тренировкой за неделю до марафона.



В гонке «Новик-2017» могут участвовать все желающие начиная от детей 9-12 лет и младше вместе с родными в специальной категории «Родня», а также юноши и девушки (13-14 лет), юниоры и юниорки (15-17 лет), мужчины и женщины (18 лет и старше).



В пятницу, 12 мая, просмотр трассы - официальная тренировка, с 17.00. тел: 8(914) 066 2524.



Предварительные заявки принимаются в электронном виде в этой теме (ФИО, число месяц год рождения, город участника, категория) по телефону (смс, ватсап) 8914-970-1223, по эл. почте vladbike2012@mail.ru и на сайте http://orgeo.ru/event/4447

Телефон главного судьи соревнований 8914-066-2524



Программа соревнований 14 мая

10.00-11.30 – регистрация участников, получение номеров, проверка технического состояния велосипеда.

11.45 - открытие соревнований, построение участников на старте.

12.00 – общий старт участников.

14.00 – подведение итогов, награждение.



Дополнительная информация по ссылке http://x-bicycle.ru/xforum/index.php?showtopic=15782

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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