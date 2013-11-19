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Рассекречен конкурент Nissan Juke от Hyundai - автоновости
19-11-2013, 19:51, Автоновости В пресс-службе украинской группы компаний «АИС» сообщили, что на производственных мощностях Кременчугского автозавода будет налажен выпуск автомобилей марки MG, которая, напомним, принадлежит...
1-02-2014, 20:10, Автоновости Китайский производитель BYD возвращается в Россию после ухода с рынка из-за низкого спроса. Вторую попытку завоевать любовь россиян китайцы предпримут с новым кроссовером S6, который имеет неплохие...
14-07-2015, 08:44, Автоновости Пресс-служба немецкого премиального автопроизводителя Mercedes-Benz рассказала о феноменальном успехе нового минивэна V-Class на мировом рынке....
14-07-2015, 23:48, Автоновости Международная консалтинговая компания McKinsey опубликовала отчет, посвященный развитию индустрии интеллектуальных технологий для автомобилей....
18-02-2017, 08:47, Автоновости Эта сумма пойдет на выкуп около 78 тысяч автомобилей и компенсации государству за ущерб, нанесенный окружающей среде....
19-08-2016, 20:49, Автоновости Концептуальный лифтбэк призван показать новое направление в развитии дизайна автомобилей компании....
1-12-2015, 20:06, Автоновости Dodge держит свои гарантийные обязательства даже после ухода....
20-12-2013, 09:20, Автоновости Винфрид Фаланд, глава компании Skoda, в своем недавнем интервью официально подтвердил, что через три года модельную линейку чешской марки пополнит кроссовер, который по своим габаритным размерам...
17-02-2015, 16:01, Автоновости Представители японского автопроизводителя Datsun в России объявили о старте продаж бюджетного внедорожника mi-DO. Предзаказ можно оформить уже сейчас....
12-06-2016, 00:02, Автоновости C 2006 года автомобили в России подорожали в 3 раза....