ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберто Мери дебютирует в Формуле 2 в Барселоне Бывший гонщик Формулы 1 Роберто Мери в предстоящий уик-энд дебютирует в молодёжной серии Ф2 в составе команды Campos, сообщает Movistar. В марте нынешнего года Мери провёл тесты в Формуле 2, но из-за нехватки бюджета не смог занять место боевого пилота на первом этапе сезона в Бахрейне. Предполагается, что контракт рассчитан на гонки в Барселоне и Монако. Свой единственный сезон в Формуле 1 Мери провёл за Manor в 2015-м, а в 2016-м выступал в категории LMP2 чемпионата мира по гонкам на выносливость. Для бывшей серии GP2, а ныне Ф2, этот приход экс-пилота Формулы 1 не стал первым в истории. В своё время в молодёжную серии возвращались Антонио Пиццония, Джорджио Пантано и Ромен Грожан.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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