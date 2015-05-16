Роберто Мери дебютирует в Формуле 2 в Барселоне

Бывший гонщик Формулы 1 Роберто Мери в предстоящий уик-энд дебютирует в молодёжной серии Ф2 в составе команды Campos, сообщает Movistar.В марте нынешнего года Мери провёл тесты в Формуле 2, но из-за нехватки бюджета не смог занять место боевого пилота на первом этапе сезона в Бахрейне.Предполагается, что контракт рассчитан на гонки в Барселоне и Монако.Свой единственный сезон в Формуле 1 Мери провёл за Manor в 2015-м, а в 2016-м выступал в категории LMP2 чемпионата мира по гонкам на выносливость.Для бывшей серии GP2, а ныне Ф2, этот приход экс-пилота Формулы 1 не стал первым в истории. В своё время в молодёжную серии возвращались Антонио Пиццония, Джорджио Пантано и Ромен Грожан.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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