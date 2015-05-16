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Приморский «Вольфрам» стал лучшим из дальневосточных команд на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи

Приморский «Вольфрам» стал лучшим из дальневосточных команд на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи
«Лига Чемпионов 40+», группа Б7

Матч за 9 место. «Титан» - «Вольфрам» 5:1



В заключительном и драматичном по накалу борьбы матче на VI Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд в Сочи приморский «Вольфрам» уступил омскому «Титану», заняв в итоге 10 место.



Турнир «Лиги Чемпионов» проходил с 4 по 9 мая и за это время «Вольфрам» провел на фестивале шесть игр.

В группой стадии приморцы обыграли «Партизан» (Брянская обл.) – 10:1, «Маяк-Сибна» (Забайкальский край) – 2:1 и команду «Забайкалье» (Иркутская обл.) – 7:1.

В ¼ стадии плей-офф в борьбе за «Кубок Крутова» «Вольфрам» уступил «Торнадо» из Татарстана – 1:5 и продолжил борьбу. В матче за 9 место наша команда выиграла «БаренцСпорт» из Мурманской области – 5:1, а в решающей встрече с «Титаном» (г. Омск) не смогла сдержать натиск соперника, проиграв со счетом 1:5.



Хоккейная команда «Вольфрам» из поселка Восток, представляющая Приморский край в «Лиге Чемпионов» «Дивизион 40+», стала единственной дружиной Дальнего Востока, которая успешно прошла предварительный этап турнира и продолжила борьбу в стадии плей-офф за главный приз фестиваля.

Остальные шесть дальневосточных коллективов не смогли преодолеть предварительный этап соревнований и завершили свои выступления в Сочи в утешительных турнирах: команда «Строитель» (Магаданская область) заняла в итоге 30-е место, хоккейная дружина «Восточный» (Хабаровский край) – 37-е место, «Темп» (Амурская область) – 38-е место, «Океан» (Сахалинская область) – 49-е место, «Русский двор» (Камчатский край) – 57-е место и «ЯкутскЭнерго» (Республика Саха (Якутия) – 61-е место.


Десятое место «Вольфрама» на таком престижном турнире наглядно демонстрирует, что любительский хоккей в Приморье занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в этом, несомненно, большая заслуга руководителя приморской команды - Владимира Шепеты.



Всего в турнире «Лига Чемпионов» «Дивизион 40+» на VI Всероссийском фестивале в Сочи участвовало 64 команды со всей страны, которые на протяжении недели вели борьбу за главные призы - «Кубок Крутова» и грант на строительство ледовой арены в своем регионе на 100 млн. рублей.



Победителем турнира стали хоккеисты «Сталкера» (г. Москва), которые в финальном матче обыграли своих земляков и принципиальных соперников – команду «Скоростная машина» со счетом 3:0 и стали обладателями почетных трофеев Ночной Хоккейной Лиги.



Фестиваль в «Дивизионе 40+» завершился, но уже 11 мая стартует турнир среди молодежных команд, где в «Лиге мечты» «Дивизиона 18+» честь Приморского края будет защищать молодежный «Вольфрам-Б».



Из Сочи собственный корреспондент ИА СпортПриморье Олег Зеленин, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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