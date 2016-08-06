ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Porsche не будет делать экстремальные версии кроссоверов - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 08:43 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В количественном выражении объем продаж американских люксовых автомобилей составил 571 экземпляр.... Подробнее Российские дилерские представительства Volvo озвучили цены на автомобили, оснащенные новыми силовыми агрегатами семейства Drive-E. В нашу страну такими моторами будут поставляться модели S60, S80,... Подробнее Процедура оформления страхового полиса ОСАГО в России может существенно усложниться.... Подробнее Британский производитель премиальных автомобилей Bentley решил начать оснащать свои автомобили дизельными двигателями.... Подробнее Новое поколение хэтчбека Volvo V40 получит гибридный двигатель и удлиненную базу.... Подробнее Volvo оборудует новой разработкой Nvidia свои «беспилотники».... Подробнее Тэцуро Аикава может повторить путь Мартина Винтеркорна.... Подробнее За месяц в России было продано 9 175 французских автомобилей.... Подробнее Московский департамент транспорта уверяет, что все штрафы, выписанные за неправильную парковку в городе, законны.... Подробнее На транспортную программу будет выделено на 1,4 трлн рублей меньше.... Подробнее