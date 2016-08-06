Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Porsche не будет делать экстремальные версии кроссоверов - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:43      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Российские продажи Cadillac в I-ом полугодии выросли на 35 процентов - автоновости
6-08-2016, 20:04, Автоновости
В количественном выражении объем продаж американских люксовых автомобилей составил 571 экземпляр....
Подробнее
Компания Volvo готовится к поставкам в Россию моделей с новыми моторами
17-12-2013, 02:00, Автоновости
Российские дилерские представительства Volvo озвучили цены на автомобили, оснащенные новыми силовыми агрегатами семейства Drive-E. В нашу страну такими моторами будут поставляться модели S60, S80,...
Подробнее
Для получения ОСАГО могут потребовать справку из налоговой - автоновости
23-04-2015, 05:43, Автоновости
Процедура оформления страхового полиса ОСАГО в России может существенно усложниться....
Подробнее
В ближайшие два года Bentley начнет выпускать премиальные авто с дизельными агрегатами - автоновости
9-02-2014, 10:50, Автоновости
Британский производитель премиальных автомобилей Bentley решил начать оснащать свои автомобили дизельными двигателями....
Подробнее
Новый хэтчбек Volvo V40 получит гибридную модификацию - автоновости
2-08-2015, 23:06, Автоновости
Новое поколение хэтчбека Volvo V40 получит гибридный двигатель и удлиненную базу....
Подробнее
Nvidia представила новый суперкомпьютер для беспилотных автомобилей - автоновости
12-01-2016, 10:02, Автоновости
Volvo оборудует новой разработкой Nvidia свои «беспилотники»....
Подробнее
Глава Mitsubishi Motors может покинуть свой пост - автоновости
28-04-2016, 16:58, Автоновости
Тэцуро Аикава может повторить путь Мартина Винтеркорна....
Подробнее
В августе объем российских продаж Renault сократился на 7,5 процентов - автоновости
10-09-2016, 00:52, Автоновости
За месяц в России было продано 9 175 французских автомобилей....
Подробнее
Деятельность московских парковщиков официально признана законной - автоновости
4-10-2015, 00:50, Автоновости
Московский департамент транспорта уверяет, что все штрафы, выписанные за неправильную парковку в городе, законны....
Подробнее
Минтранс сократит бюджет на развитие транспортной системы - автоновости
29-10-2015, 10:40, Автоновости
На транспортную программу будет выделено на 1,4 трлн рублей меньше....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU