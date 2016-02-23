Приморские кудоисты примут участие в Кубке России

13 мая в Пятигорске состоится яркий и зрелищный по накалу борьбы турнир - Кубок России по восточному боевому единоборству кудо, в котором примут участие ведущие спортсмены страны.
Честь Приморского края на соревнованиях будут защищать владивостокские кудоисты - Шамиль Сеидов (коэффициент кудо 240 ед., КМС, 1 кю, тренер Бородий Ю.И., СК «Бастион») и Артем Васильев (коэффициент кудо 260 ед., КМС, 3 кю, тренер Бордюгов В.Н., СК «Ратимир»).
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