Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморские кудоисты примут участие в Кубке России

Приморские кудоисты примут участие в Кубке России
13 мая в Пятигорске состоится яркий и зрелищный по накалу борьбы турнир - Кубок России по восточному боевому единоборству кудо, в котором примут участие ведущие спортсмены страны.



Честь Приморского края на соревнованиях будут защищать владивостокские кудоисты - Шамиль Сеидов (коэффициент кудо 240 ед., КМС, 1 кю, тренер Бородий Ю.И., СК «Бастион») и Артем Васильев (коэффициент кудо 260 ед., КМС, 3 кю, тренер Бордюгов В.Н., СК «Ратимир»).



Пожелаем приморцам успешных выступлений!



Пресс-служба федерации Кудо ДВФО

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 07:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Джолион Палмер: Старт оказался несколько хуже, чем мы ожидали
23-02-2016, 19:40, Спорт
Новичок стартовой решетки Ф1 в этом году Джолион Палмер разочарован первым тестовым днём в Барселоне. Автомобиль Renault 2016 года изначально был спроектирован Lotus под двигатель Mercedes, и в...
Подробнее
В Приморье отметили День зимних видов спорта открытием горнолыжного центра «Синяя сопка»
9-02-2016, 19:50, Спорт
Приморский край присоединился ко всероссийской акции День зимних видов спорта. Этот праздник второй год отмечается по всей стране в честь годовщины Зимней Олимпиады в Сочи. Спортивные мероприятия...
Подробнее
Игра за выживание
30-04-2016, 15:54, Спорт
В предстоящий понедельник, 2 мая, «Луч-Энергия» проведёт матч в рамках 34-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ. Дружина из Владивостока будет принимать астраханский «Волгарь». Накануне противостояния двух...
Подробнее
Сбит насмерть зритель на
10-01-2016, 10:46, Спорт
Организаторы ралли-рейда "Дакар" подтвердили информацию о том, что во время прохождения седьмого спецучастка между Уюни и Сальтой был сбит насмерть 63-летний зритель. Инцидент произошел на 82-м...
Подробнее
Серхио Перес: Такая пятница может сыграть на руку Force India
8-04-2017, 07:45, Спорт
Вместо трех часов пятничных тренировок пилоты провели на трассе менее 20 минут, однако Серхио Перес считает, что Force India может извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Вторая тренировка Гран При...
Подробнее
Ромен Грожан: Удар был такой силы, что даже сиденье сломалось
17-10-2015, 11:47, Спорт
Французский пилот Ромен Грожан рассказал, что перегрузка в момент его аварии на Гран При России была настолько высокой, что даже сиденье сломалось. Гонщик Lotus потерял контроль над своим автомобилем...
Подробнее
«Луч-Энергия» продолжает подготовку к сезону
21-06-2016, 18:07, Спорт
В предстоящее воскресенье, 19 июня, команда Сергея Передни проведет очередную контрольную встречу на предсезонном сборе в Минске. Соперником нашей станет еще один представитель белорусского футбола...
Подробнее
В 2015-м этап WTCC примет новая португальская городская трасса Вила Реал
2-12-2014, 16:01, Спорт
В будущем сезоне мировой Туринг вернётся в Португалию: пилотам предстоит выступать на новом уличном кольце в городке Вила Реал...
Подробнее
Победитель конкурса проектов региональных общественных объединений получит от Олимпийского комитета России 5 млн рублей
19-10-2015, 22:59, Спорт
Олимпийский комитет России (ОКР) в рамках Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» объявил конкурсный отбор проектов по созданию и развитию школьных и студенческих...
Подробнее
Во Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам
17-09-2014, 07:46, Спорт
В предстоящую пятницу, 19 сентября, во Владивостоке стартует чемпионат города по шахматам среди мужчин и женщин. Турнир проводится при поддержке администрации города Владивостока. «Ожидается, что в...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU