Быстрый сервис от Kia - автоновости

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9-11-2014, 08:47, Автоновости Американский автопроизводитель Ford опубликовал прайс-лист на обновленную версию кроссовера Ford Edge для американского авторынка....
27-07-2015, 06:58, Автоновости Британский автомобилестроительный концерн Jaguar Land Rover готовится вывести на российский рынок специальную версию модели Land Rover Discovery Sport....
15-07-2015, 04:58, Автоновости Представители Минпромторга побеседовали с автопроизводителями о развитии экологически чистого транспорта в России....
26-08-2014, 20:52, Автоновости Французский автопроизводитель Renault представит на Московском международного автосалона новое поколение хэтчбека Sandero....
10-12-2016, 13:04, Автоновости Начальная стоимость нового британского внедорожника составит 4 033 000 рублей....
17-02-2016, 00:40, Автоновости По мнению аналитиков PwC российский рынок за этот год, в лучшем случае, упадет на 10 процентов....
9-12-2013, 04:40, Автоновости Согласно подсчетам американских экспертов, за последние шесть лет средний расход продаваемых в США автомобилей уменьшился на 2,1 литра на каждые сто километров пробега. Подобную статистику начали...
31-10-2013, 06:20, Автоновости Пресс-служба московского автопредприятия «Автофрамос», которое производит сборку автомобилей Renault, опубликовала статистику по выпускаемым моделям. По словам представителей автозавода, в текущем...
11-09-2014, 10:43, Автоновости Продажи автомобилей южнокорейской марки Kia по всему миру выросли в августе на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
6-03-2016, 13:43, Автоновости Чистая прибыль Audi в прошлом году сократилась на 3 процента....