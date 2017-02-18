Яап ван Лаген дебютирует в TCR на этапе в Монце

На предстоящем этапе Международной серии TCR в Монце Яап ван Лаген заменит Роба Хаффа за рулем машины Volkswagen Golf GTI команды Leopard Racing.Хафф, который присоединился к коллективу на прошлой неделе в Спа, вынужден будет пропустить итальянский этап в связи с участием в гонках WTCC на Хунгароринге. Таким образом, место напарника лидера общего зачёта Жана-Карла Вернэ займёт ван Лаген, выступавший в мировом Туринге за Lada Sport в 2009 и 2015 годах.«Я с нетерпением жду своего первого этапа TCR в Монце, – цитирует ван Лагена пресс-служба Международной серии TCR. – К тому же, я присоединюсь к топ-команде и буду управлять конкурентоспособной машиной. Для меня это хорошая возможность вернуться в Туринг после нескольких лет выступлений за Lada Sport. Надеюсь, мне удастся хорошо выступить и принести важные очки команде».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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