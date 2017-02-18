Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморский «Вольфрам» стал лучшим из дальневосточных команд на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи

Приморский «Вольфрам» стал лучшим из дальневосточных команд на Всероссийском фестивале НХЛ в Сочи
«Лига Чемпионов 40+», группа Б7

Матч за 9 место. «Титан» - «Вольфрам» 5:1



В заключительном и драматичном по накалу борьбы матче на VI Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд в Сочи приморский «Вольфрам» уступил омскому «Титану», заняв в итоге 10 место.



Турнир «Лиги Чемпионов» проходил с 4 по 9 мая и за это время «Вольфрам» провел на фестивале шесть игр.

В группой стадии приморцы обыграли «Партизан» (Брянская обл.) – 10:1, «Маяк-Сибна» (Забайкальский край) – 2:1 и команду «Забайкалье» (Иркутская обл.) – 7:1.

В ¼ стадии плей-офф в борьбе за «Кубок Крутова» «Вольфрам» уступил «Торнадо» из Татарстана – 1:5 и продолжил борьбу. В матче за 9 место наша команда выиграла «БаренцСпорт» из Мурманской области – 5:1, а в решающей встрече с «Титаном» (г. Омск) не смогла сдержать натиск соперника, проиграв со счетом 1:5.



Хоккейная команда «Вольфрам» из поселка Восток, представляющая Приморский край в «Лиге Чемпионов» «Дивизион 40+», стала единственной дружиной Дальнего Востока, которая успешно прошла предварительный этап турнира и продолжила борьбу в стадии плей-офф за главный приз фестиваля.

Остальные шесть дальневосточных коллективов не смогли преодолеть предварительный этап соревнований и завершили свои выступления в Сочи в утешительных турнирах: команда «Строитель» (Магаданская область) заняла в итоге 30-е место, хоккейная дружина «Восточный» (Хабаровский край) – 37-е место, «Темп» (Амурская область) – 38-е место, «Океан» (Сахалинская область) – 49-е место, «Русский двор» (Камчатский край) – 57-е место и «ЯкутскЭнерго» (Республика Саха (Якутия) – 61-е место.


Десятое место «Вольфрама» на таком престижном турнире наглядно демонстрирует, что любительский хоккей в Приморье занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке и в этом, несомненно, большая заслуга руководителя приморской команды - Владимира Шепеты.



Всего в турнире «Лига Чемпионов» «Дивизион 40+» на VI Всероссийском фестивале в Сочи участвовало 64 команды со всей страны, которые на протяжении недели вели борьбу за главные призы - «Кубок Крутова» и грант на строительство ледовой арены в своем регионе на 100 млн. рублей.



Победителем турнира стали хоккеисты «Сталкера» (г. Москва), которые в финальном матче обыграли своих земляков и принципиальных соперников – команду «Скоростная машина» со счетом 3:0 и стали обладателями почетных трофеев Ночной Хоккейной Лиги.



Фестиваль в «Дивизионе 40+» завершился, но уже 11 мая стартует турнир среди молодежных команд, где в «Лиге мечты» «Дивизиона 18+» честь Приморского края будет защищать молодежный «Вольфрам-Б».



Из Сочи собственный корреспондент ИА СпортПриморье Олег Зеленин, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Джонни Херберт: На месте Росберга я бы тоже ушёл после победы в чемпионате
18-02-2017, 20:07, Спорт
Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Джонни Херберт признал, что очень хорошо понимает Нико Росберга, решившего завершить карьеру после победы в чемпионате 2016 года. «В отличие от...
Подробнее
Хоккейными боями открыли Зимнюю Бизнес-спартакиаду Приморья
1-03-2017, 19:03, Спорт
На командный кубок соревнований претендуют команды 15 компаний края 24 февраля в рамках VII Зимней Бизнес-спартакиады, организованной при поддержке департамента физической культуры и спорта...
Подробнее
Пол Хембри: В гонке мы увидим разнообразие стратегий
11-04-2015, 23:46, Спорт
Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри поделился своим видением относительно воскресной гонки. «В гонке мы ожидаем такие же погодные условия, что и сегодня, - рассказал Хембри....
Подробнее
Сотрудники ДВФУ выйдут на спартакиаду «Здоровье-2016»
23-01-2016, 07:57, Спорт
Центр спортивной подготовки (ЦСП) Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ приглашает преподавателей и сотрудников университета принять участие в спартакиаде «Здоровье-2016». Состязания стартуют 25...
Подробнее
Тесты Pirelli: Технические проблемы McLaren продолжаются
26-01-2016, 21:53, Спорт
На тестах дождевых шин в Ле-Кастелле команда McLaren испытала очередные технические проблемы. Вчера Стоффель Вандорн сумел проехать лишь 87 из необходимых 99 кругов из-за поломки двигателя. Сегодня...
Подробнее
Владивостокский
1-05-2014, 09:30, Спорт
Футболисты "Луча-Энергии" наконец-то прервали череду из 5-ти поражений, начавшуюся 9 апреля поединком с "Торпедо Москва". 30 апреля в гостевом поединке 35-го тура желто-синие сыграли вничью с...
Подробнее
Нико Хюлькенберг: Мне не нравятся закрытые кокпиты
22-02-2016, 23:44, Спорт
Пилот Force India Нико Хюлькенберг не одобряет потенциальное внедрение в сезоне-2017 системы защиты кокпита машины. В последние несколько недель FIA и технические руководители команд Ф1 вели диалог...
Подробнее
В Южно-Сахалинске наградили призеров городского этапа президентских спортивных игр
21-03-2014, 02:10, Спорт
В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа президентских спортивных игр и президентских состязаний. 19 марта в большом актовом зале дворца детского и юношеского творчества около 200...
Подробнее
Юные фехтовальщики Приморья и Китая обмениваются опытом
5-08-2014, 12:51, Спорт
Международный лично-командный турнир по фехтованию среди юниоров и взрослых завершился в Находке. Городская секция при детско-юношеской спортшколе «Юниор» оказалась самой сильной в рапире. Юные и...
Подробнее
Галерея: Неделя в фотографиях 17 - 23 марта
19-03-2014, 05:50, Спорт
...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU