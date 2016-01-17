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BMW прекратила производство купе 6-й серии - автоновости
17-01-2016, 19:43, Автоновости Volkswagen обвиняют в мошенничестве и использовании поддельных документов....
28-01-2015, 05:56, Автоновости Японские автопроизводители Mitsubishi и Nissan решили отложить работу над совместным проектом по разработке новых седанов....
19-05-2014, 12:17, Общество, Автоновости Во Владивостоке продолжается реформа пассажирского транспорта, инициированная главой города Игорем Пушкарёвым. Одной из ее важных составных частей является внедрение системы безналичного расчета за...
15-12-2015, 12:01, Автоновости Cognitive Technologies проведет соцопрос среди россиян....
30-01-2016, 12:59, Автоновости Парковки «только для своих» появятся в марте....
27-02-2016, 21:00, Автоновости Министр науки и технологий Китайской народной республики рассказал о том, как растут продажи электрического транспорта в Китае....
1-06-2015, 11:05, Автоновости Немецкий премиальный автопроизводитель Porsche вывел на финальные тесты обновленную версию своего споркара Boxster....
9-02-2014, 10:50, Автоновости Британский производитель премиальных автомобилей Bentley решил начать оснащать свои автомобили дизельными двигателями....
6-11-2013, 22:01, Автоновости Таганрогское предприятие занимается подготовкой еще одной новой модели – на этот раз это будет кроссовер-купе. Известно, что эскизы машины готовил тольяттинский дизайнер В. Иванов, принимавший...
20-06-2015, 15:07, Автоновости Первый автомобиль, разработанный совместно шведской компанией Volvo и китайским концерном Geely, дебютирует следующей весной....