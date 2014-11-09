ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В преддверии Гран При Индианаполиса 2017 Сезон 2017 года серии IndyCar продолжает набирать обороты. Наступил май, а это значит, что нас ждут гонки в сердце гоночной серии – в Индианаполисе. Центральным событием всего месяца станет гонка Инди 500, которая пройдёт 28 мая. А открывать «гоночный май» уже на протяжении четвёртого года подряд будет Гран При Индианаполиса на дорожной трассе. Гран При Индианаполиса проходит по трассе в инфилде, которая во многом повторяет конфигурацию той, на которой когда-то проходил Гран При США Формулы 1, но при этом представляет из себя более скоростную версию. Уик-энд пройдёт в двухдневном формате, в пятницу и субботу, а уже в воскресенье команды будут работать над шасси для овальной трассы, на которых гонщики будут выступать в 101-й в истории гонке Инди 500, свободные заезды к которой начнутся уже в понедельник 15 мая.

Трасса

Протяжённость: 3925 м

Число поворотов: 13

Покрытие: асфальт

Дистанция: 85 кругов (323,625 км)

Давление в турбине: 150 кПа (165 кПа при использовании кнопки «push-to-pass» — доступно использование обгонной кнопки в течение 200 секунд, но не более 20 секунд подряд)

Рекорд трассы: 1:08.6746, Уилл Пауэр, 2016 год, первый сегмент квалификации Уже на протяжении более ста лет май в культуре гонок Северной Америки является месяцем гонки Инди 500 и долгой гоночной активности на протяжении нескольких недель, в течение которых идёт подготовка к легендарной гонке. Но до 2014 года вся эта активность была связана непосредственно с Инди 500 и проходила только на овале. Традиционно гонке 500 миль Индианаполиса предшествуют почти десять сессий свободных заездов, которые, скорее, напоминают полноценные тестовые дни, и квалификация, которая проходит в течение нескольких дней. Начиная с 2014 года к этим событиям добавилось ещё одно, которое теперь открывает «гоночный май» в Индианаполисе. Три года назад в календаре IndyCar появился новый этап под названием Гран При Индианаполиса, который проходит по дорожной трассе в инфилде овала. В этом году гонка получила новое название и формально теперь называется IndyCar Grand Prix. Кроме того, дистанция гонки увеличена с 82 до 85 кругов. В нынешнем сезоне этап пройдёт в двухдневном формате в пятницу и субботу, а уже через день, в понедельник, машины будут подготовлены совсем иначе, и пилоты начнут первую тренировку Инди 500 на овале. Идея начинать гоночную активность в Инди в мае с этапа на дорожной трассе появилась в 2012 году. Ещё до этого команды использовали старую конфигурацию дорожной трассы для тестов, и здесь же тестировал новое шасси IndyCar, ныне известное как DW12, Дэн Уэлдон в сентябре 2011 года. В октябре 2013 года начались работы по изменению конфигурации дорожной трассы, чтобы она позволяла увидеть больше борьбы, больше подходила машинам серии IndyCar и стала лучше для телезрителей и болельщиков на трибунах. Новая конфигурация включает в себя больше быстрых и среднескоростных поворотов. Кроме того, она минует бэнкинг, но по нему гонщики ещё много раз проедут в течение последующих двух недель в обратном направлении. По большей части современая конфигурация напоминает ту, которая использовалась в Moto GP, но проходится по часовой стрелке.

Стратегия, шины и настройки

Дистанция гонки Гран При Индианаполиса составляет 85 кругов, в этом году она стала больше на три круга. Отрезок на одном комплекте резины и полном топливном баке здесь составляет примерно 20 кругов. Это значит, что оптимальной тактикой будет стратегия трёх остановок, хотя в этом году, возможно, выполнить эту задачу будет чуть сложнее из-за большей дистанции. Три года назад, во время первого в истории Гран При Индианаполиса, пейс-кар появлялся на трассе четырежды. При этом в 2015-м единственный жёлтый флаг был только на первых кругах гонки из-за столкновения Элио Кастроневеса и Скотта Диксона в первом повороте. В прошлом году жёлтые флаги во время гонки появлялись два раза, и первый снова на первых же кругах из-за столкновения Тони Канаана и Себастьяна Бурдэ. Таким образом, среднее число жёлтых флагов на гонку за последние три года здесь составляет примерно два. На Гран При Индианаполиса гонщикам будет доступно семь комплектов более жёстких шин и четыре комплекта более мягкой резины, один из которых нужно использовать в пятницу. Кроме того, один дополнительный комплект жёстких шин будет доступен для новичков и пилотов, располагающихся вне первой десятки в личном зачёте. Шины для дорожных трасс по конструкции и составу отличаются от тех, которые используются на городских. Помимо этого, для большинства дорожных трасс есть индивидуальные составы резины. В гонке каждый пилот должен проехать как минимум два круга на новом комплекте мягких шин и как минимум два – на комплекте жесткой резины. При этом один из кругов должен быть пройден под зелёным флагом без заезда на пит-лейн. Исключение составляет ситуация, при которой шина будет повреждена из-за контакта, в этом случае использование комплекта засчитывается. Данная трасса по большей части включает в себя среднескоростные повороты. Машины здесь настроены на средний уровень прижимной силы, и большое значение имеет механическое сцепление с трассой. Здесь используется такой же аэродинамический обвес, как и на других дорожных трассах, но при этом есть возможность использовать меньше элементов. Крылья на этой трассе обычно настроены на относительно небольшой угол атаки. Это «моторная» трасса, здесь есть две длинные прямые, особенно стартовая, и поэтому большую роль играет высокая мощность. Также преимущество получает тот производитель, аэродинамический пакет которого даёт больше прижимной силы при меньшем лобовом сопротивлении, так как здесь важна скорость на прямых. «Я очень рад, что мы снова приедем на дорожную трассу в Индианаполисе, – сказал Михаил Алёшин. – Я всегда получаю удовольствие за рулём гоночной машины на этом дорожном автодроме. Трасса здесь очень ровная. Она выполнена в европейском стиле, и здесь много отличных поворотов. К тому же, в Америке это моя домашняя трасса. Я с нетерпением жду начала гоночного мая».

Погода

Эта неделя в Индианаполисе выдалась дождливой. Но к уик-энду погода наладится. Температура в пятницу и субботу будет около 19-22 градусов по Цельсию. В то время как в пятницу небо будет затянуто тучами, суббота должна быть солнечной.

Расклад сил

Среди главных фаворитов Гран При Индианаполиса в этом году в первую очередь будут пилоты команды Penske. В частности Симон Пажно и Уилл Пауэр, на сегодняшний день единственные гонщики, которые выигрывали Гран При Индинаполиса. При этом Пажно здесь выиграл уже дважды. Две недели назад француз одержал свою первую победу на овале, и он отправляется в Индианаполис с большой уверенностью в своих силах. Что касается расклада сил между производителями, то, возможно, здесь мы увидим как минимум равенство Honda и Chevrolet, а может и небольшое преимущество японского производителя. Хотя на первой дорожной гонке в этом году в Барбере было небольшое преимущество у гонщиков Chevrolet, на трассе в Алабаме, где много скоростных поворотов, большую роль играла аэродинамика. На дорожной трассе в Индианаполисе больше среднескоростных поворотов и разгонов, так что здесь расклад может быть чуть ближе к городским трассам. Михаилу Алёшину, который дважды выступал на Гран При Индианаполиса, в 2014 и 2016 годах, пока что здесь не везло. Три года назад гонщик SMP Racing уверенно выглядел по ходу тренировок, одну из которых закончил четвёртым, но тогда гонка закончилась для него очень неприятной аварией уже на самом старте. Год назад Михаил столкнулся с техническими проблемами и финишировал 13-м. На старт Гран При на этой неделе выйдут 22 пилота. В этом году здесь выступит только один гонщик в качестве дополнительной заявки – Хуан-Пабло Монтойя. В прошлые годы на этом этапе было больше пилотов, которые также были заявлены в качестве дополнительных участников на гонку 500 миль Индианаполиса.

Победители Гран При Индианаполиса

2014 – Симон Пажно – Sam Schmidt Motorsports

2015 – Уилл Пауэр – Team Penske

2016 – Симон Пажно – Team Penske

Круг по трассе с Грэмом Рейхолом



Расписание сессий по московскому времени:

Пятница 13 мая:

16:15 – 17:00 – первая сессия свободных заездов

19:25 – 20:00 – вторая сессия свободных заездов

23:20 – 00:35 – квалификация

Суббота 14 мая:

18:00 – 18:30 – разминка

22:50 – гонка На территории России в прямом эфире гонку покажет телеканал «АВТО 24», начало трансляции в 22:30 по московскому времени. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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