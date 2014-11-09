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Бойцы из Приморья выступают на Чемпионате России по СБЕ ММА

Бойцы из Приморья выступают на Чемпионате России по СБЕ ММА
10 мая в Ростове-на-Дону стартовали первые отборочные поединки Чемпионата России по смешанному боевому единоборству ММА. В соревнованиях участвует более 120 спортсменов из 79 регионов России. За титулы чемпионов страны в восьми весовых категориях сражаются победители чемпионатов федеральных округов 2017 года.



Почетный гость турнира - президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Он отметил, что чемпионат России объединяет спортсменов из всех регионов нашей страны.

- Участие в турнире такого уровня – значимое и очень важное событие в карьере каждого спортсмена. Именно здесь пройдет отбор на Чемпионаты мира и Европы. С каждым годом конкуренция между участниками растет и молодые ребята уверенно наступают на пятки признанным чемпионам. Уверен, что после этого чемпионата мы впишем в летопись мирового ММА новые имена, - подчеркнул Федор Емельяненко.



Приморский край на Чемпионате России представляет сборная в составе шести спортсменов - Андрей Цой (56,7 кг); Калантар Магомедов (61,2 кг); Альберт Гаджиев (65,8 кг); Мурад Гасайниев (70,3 кг); Шамиль Магомедов (77,1 кг); Руслан Джафаров (84 кг).

Также в составе сборной Приморья на Чемпионат отправились руководитель команды, руководитель краевой федерации СБЕ ММА Денис Григорьев и тренеры Виталий Крат и Джамал Курбанов.



10 мая во Дворце спорта пройдут предварительные поединки, 11 мая состоятся финалы. По итогам турнира будет сформирована сборная России для участия в Чемпионатах мира и Европы.



Пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края http://mmapk.ru/

https://instagram.com/mma_pk/

https://vk.com/mmapk

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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