Volkswagen отказался от разработки 10-ступенчатой DSG - автоновости

Российское отделение Audi объявило о старте приема заказов на кроссовер Q5 второго поколения. Модель будет доступна у нас исключительно с 2-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и роботизированной...
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