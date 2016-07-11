ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Люк Альфан: «Шёлковый путь-2017» – это воплощение самой смелой мечты До ралли «Шёлковый путь-2017» остаётся всего два месяца, так что подготовка к старту седьмого издания идёт полным ходом. Пока дирекция гонки в Москве, Париже и Пекине завершает проработку логистики соревнования, группа разведки в середине апреля отправилась в финальный проезд по маршруту до Сианя. В ходе экспедиции, посвященной созданию «дорожной книги» ралли-рейда, международная команда экспертов преодолела уже свыше 9 800 км. На проработку дистанции одного этапа обычно уходит от двух до трёх дней. Эксперты отмечают мельчайшие подробности трасс в районах, по которым пройдёт гонка, и аккуратно собирают информацию о расположении ориентиров для участников июльского марафона. «Ралли-рейды вообще и Шёлковый путь в частности – это грандиозное путешествие, – рассказывает международный советник и посол гонки Люк Альфан. – Это не только соревнование, но и невероятное приключение. Во время реконессанса мы обращаем особое внимание на пейзажи, которые окружают трассу. В этом году мы стремимся сократить продолжительность лиазонов по дорогам общего пользования до минимума, но в тоже время главной задачей остаётся подбор максимально разнообразных в плане навигации и типа местности трасс. Наша цель – найти оптимальный баланс между комфортными для пилотажа отрезками, сложными ландшафтами и требовательной навигацией, которую лично я считаю одной из важнейших составляющих этой дисциплины. Особенно, если речь идет о ралли "Шёлковый путь". Другим ключевым аспектом для организаторов гонки является безопасность участников и зрителей. Если у нас возникают хоть малейшие сомнения относительно записанного в "дорожной книге", мы, не раздумывая, поворачиваем назад и перепроверяем всё ещё раз». В 2017 году ралли представит болельщикам несколько совершенно новых этапов. «Ралли "Шёлковый путь-2017" – это воплощение самой смелой мечты поклонников ралли-рейдов, – добавил Люк. – Огромные дюны пустыни Гоби, знаменитый участок в Дуньхуане, который мы не смогли пройти год назад из-за песчаной бури, и решающие спецучастки перед Сианем будут держать участников и болельщиков в напряжении до самого финиша».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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