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Маркус Эрикссон: Мы все отлично знаем автодром в Каталонии

Пилот Sauber Маркус Эрикссон дал комментарий в преддверии начала гоночного уик-энда в Барселоне.

«Гран При Испании уже по традиции открывает европейский сезон Ф1, – сказал Маркус. – Мы все отлично знаем автодром в Каталонии, так как здесь проходят предсезонные тесты. Но гоночный уик-энд будет отличаться от тестов, потому что сейчас температуры гораздо выше.

Это будет интересный гоночный уик-энд не только для болельщиков, но и для нас, потому что все команды привезут сюда обновления.

Мы также привезем в Барселону модифицированный автомобиль, который станет базой для дальнейших обновлений. Я с нетерпением жду этого этапа, на котором мы сделаем еще один шаг в нужном направлении».

Паскаль Верляйн добавил: «Всегда приятно начинать европейский сезон с Гран При Испании. Мне нравится эта трасса: она является требовательной не только к пилотам, но и к технике. Здесь есть все – от медленных и среднескоростных до высокоскоростных поворотов.

Для нас важно обкатать аэродинамические обновления. Я считаю, что это поможет нам усовершенствовать машину и добиться прогресса на трассе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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