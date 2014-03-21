Маркус Эрикссон: Мы все отлично знаем автодром в Каталонии
Пилот Sauber Маркус Эрикссон дал комментарий в преддверии начала гоночного уик-энда в Барселоне.«Гран При Испании уже по традиции открывает европейский сезон Ф1, – сказал Маркус. – Мы все отлично знаем автодром в Каталонии, так как здесь проходят предсезонные тесты. Но гоночный уик-энд будет отличаться от тестов, потому что сейчас температуры гораздо выше.Это будет интересный гоночный уик-энд не только для болельщиков, но и для нас, потому что все команды привезут сюда обновления.Мы также привезем в Барселону модифицированный автомобиль, который станет базой для дальнейших обновлений. Я с нетерпением жду этого этапа, на котором мы сделаем еще один шаг в нужном направлении».Паскаль Верляйн добавил: «Всегда приятно начинать европейский сезон с Гран При Испании. Мне нравится эта трасса: она является требовательной не только к пилотам, но и к технике. Здесь есть все – от медленных и среднескоростных до высокоскоростных поворотов.Для нас важно обкатать аэродинамические обновления. Я считаю, что это поможет нам усовершенствовать машину и добиться прогресса на трассе».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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