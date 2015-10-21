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Ferrari сохранит двигатель V12 атмосферным - автоновости
21-10-2015, 22:47, Автоновости По версии журнала Consumer Reports надежность Tesla Model S «хуже средней»....
19-12-2013, 10:10, Автоновости С выпуском Honda Accord последнего поколения автопроизводитель стирает грани между европейскими и американскими модификациями модели. Отныне все выпускаемые автомобили будут глобальными. Лишь...
20-06-2016, 04:08, Автоновости Peugeot поделилась подробностями спортивной версии кроссовера 3008....
18-04-2014, 23:00, Автоновости Руководство АвтоВАЗа объясняет сокращение персонала снижением заказов и падением продаж автомобилей....
9-09-2016, 01:00, Автоновости Официальная презентация Volvo V90 Cross Country состоится в течение этого месяца....
15-03-2014, 21:31, Автоновости Инженеры и дизайнеры Opel приступили к созданию очередного поколения популярной на мировом рынке модели Astra. Представить автомобиль общественности производитель из Рюссельсхайма планирует через...
4-11-2016, 00:56, Автоновости Заводская команда немецкого автопроизводителя со следующего года не будет принимать участие на Чемпионате по классическому ралли....
16-03-2014, 20:30, Автоновости По данным российского страхового агентства «Альфастрахование», самой угоняемой моделью автомобиля в 2013 году в России стал Land Rover Range Rover Sport....
7-05-2016, 19:46, Автоновости Убытки компании в I-ом квартале составили 282 млн долларов....
6-08-2015, 06:46, Автоновости Треть российского автопарка – автохлам....
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