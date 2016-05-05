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Билеты на самолет онлайн

Авиа перелеты — наиболее быстрый из доступных способов путешествовать. Воспользоваться услугами компаний, предлагающих вниманию будущих пассажиров свои рейсы легко, необходимо лишь приобрести билет на понравившийся рейс. Сервис Biletik.aero позволяет максимально облегчить процесс покупки, а также поможет сэкономить деньги.

Преимущества и особенности

Приобретение билетов в он лайн режиме позволяет по достоинству оценить некоторые приятные особенности такого способа покупки. К самым важным можно отнести следующие:
- быстрый поиск необходимого;
- низкие цены;
- регулярное обновление баз данных и прочие.

Благодаря тщательно продуманному интерфейсу, найти и приобрести нужный билет можно всего в несколько кликов. Отсутствие очередей и возможность заказать билет задолго до назначенного часа вылета высоко оценят как опытные путешественники, так и те, кто первый раз решил прибегнуть к услугам воздушного транспорта.

Удобно использовать услуги он лайн сервиса и тем, то еще не решил, куда отправиться в отпуск. На сайте есть множество специальных предложений, отличающихся низкой стоимостью. Такие приобретения часто помогают экономить на транспортных расходах более 50%. Особенно выгодны подобные предложения людям, не использующим услуги туристических агентств.

Гибкие условия оплаты

Важным достоинством является возможность оплатить свою покупку различными способами. Можно использовать кредитную карту или же оплатить свое приобретение наличными в одном из многочисленных салонов Евросети или Связной. При заказе билета будет указан максимально допустимый срок, до которого необходимо внести оплату.

Пользователям сервиса доступна услуга приобретения билетов в рассрочку. Если по каким-либо причинам не хватает средств для покупки нужного проездного документа, то можно оформить рассрочку на него. Такая возможность активно используется экономными людьми, которые не хотят переплачивать за билет.

Бывают случаи, когда путешествие необходимо перенести или отложить на неопределенное время. В этом случае компания предлагает возможность возврата билетов с выплатой их стоимости.

Страховка, возможность приобретения дополнительных услуг, отзывчивая служба поддержки и многое другое ждет всех, кто решит сэкономить свое время и деньги при помощи сервиса. Приятное обслуживание и широкие возможности компании всегда оставляют после себя самые позитивные впечатления.




Опубликовано:   Сегодня, 11:53      |      Категория:  Туризм
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