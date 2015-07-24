ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: К концу Гран При Испании шея точно будет болеть Пилот Renault Нико Хюлькенберг напомнил, что Гран При Испании станет серьезным испытанием для гонщиков с физической точки зрения. «Мы все отлично знакомы с автодромом в Барселоне, ведь здесь проводятся тесты – у инженеров есть достаточно информации о нем, – сказал Нико. – Мне нравится конфигурация этой трассы, особенно ее первый сектор с поворотами 1, 2 и 3. Еще с большим воодушевлением мы будем их проезжать в новых более быстрых автомобилях. Кроме того, эта трасса требовательна к пилотам из-за своих быстрых правых поворотов. К концу гонки шея точно будет болеть». Его напарник по команде Джолион Палмер добавил: «Я много раз выступал в Барселоне. Мы все отлично знаем эту трассу. Не могу сказать, что мне здесь часто везло, но мне нравится тут соревноваться. Мы знаем, на что способна RS17. Для того, чтобы набрать первые очки в сезоне я должен провести солидный уик-энд. Традиционно сюда привозят большое количество обновлений, что позволяет оценить, чьи доработки функционируют лучше».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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